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Posted 10 сентября, 02:54

Published 10 сентября, 02:54

Modified 10 сентября, 02:57

Updated 10 сентября, 02:57

Морские обитатели наслаждаются дождливой погодой в Приморском крае

Пока все грустят: кто радуется непогоде в Приморье? — ответ в видео

10 сентября 2024, 02:54
Фото: vostokmedia.com

Морские обитатели наслаждаются дождливой погодой в Приморском крае

Сюжет
Дождь
Пока жители Приморского края грустят из-за прихода осенней прохлады, некоторые обитатели региона радуются «мокрому» настроению природы.

Пока некоторые приморцы грустят из-за прихода прохлады и осадков, кое-кто радуется, купаясь под дождем. Тюлени, — воспитанники регионального реабилитационного центра, — наслаждаются плаванием в непогоду. В telegram-канале организации появились кадры счастливых мордочек.

К слову, сотрудница центра призналась, что положительно относится к «мокрому» настроению природы.

«Такова профдеформация — очень уж хорошая тюленья погода», — отметила она в соцсетях.
Видео: tulandvsevse.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда солнце вернется в Приморский край. Также в регион нагрянут осенние холода, поделились синоптики.

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