Пока все грустят: кто радуется непогоде в Приморье? — ответ в видео

Posted 10 сентября, 02:54
Published 10 сентября, 02:54
Modified 10 сентября, 02:57
Updated 10 сентября, 02:57
Пока некоторые приморцы грустят из-за прихода прохлады и осадков, кое-кто радуется, купаясь под дождем. Тюлени, — воспитанники регионального реабилитационного центра, — наслаждаются плаванием в непогоду. В telegram-канале организации появились кадры счастливых мордочек.
К слову, сотрудница центра призналась, что положительно относится к «мокрому» настроению природы.
«Такова профдеформация — очень уж хорошая тюленья погода», — отметила она в соцсетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда солнце вернется в Приморский край. Также в регион нагрянут осенние холода, поделились синоптики.