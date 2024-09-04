«Это ли не рай?» — идеальный пляж пустует в Приморье — фото

Невероятно красивый берег оказался пустым в Приморском крае

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Несмотря на то, что в Приморье господствует теплая погода, некоторые пляжи все же пустуют. Отдыхающим стоит поторопиться поймать последние лучи солнца, ведь непогода и похолодание наведаются в регион совсем скоро.