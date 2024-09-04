vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября, 04:34

Published 4 сентября, 04:34

Modified 4 сентября, 04:36

Updated 4 сентября, 04:36

Невероятно красивый берег оказался пустым в Приморском крае

«Это ли не рай?» — идеальный пляж пустует в Приморье — фото

4 сентября 2024, 04:34
Фото: Погода 25 регион

Невероятно красивый берег оказался пустым в Приморском крае

Сюжет
Погода
Несмотря на то, что в Приморье господствует теплая погода, некоторые пляжи все же пустуют. Отдыхающим стоит поторопиться поймать последние лучи солнца, ведь непогода и похолодание наведаются в регион совсем скоро.

У жителей края осталось совсем немного времени, чтобы насладиться чудной погодкой и понежиться на пляже в Партизанском районе. Судя по фото, которым поделился отдыхающий, обстановка в Волчанце идеальная.

Ясное небо и солнце делает досуг на приморских берегах еще более привлекательным.

«В Волчанце погодка сегодня так же радует!» — подписал снимок подписчик социальных сетей.

Однако холодный фронт вот-вот подпортит синоптическую обстановку в Приморье.

Грозовые ливни, сильный ветер и похолодание: осень вот-вот ворвется в Приморье
Узнать подробнее

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове горожане купаются в теплой воде, несмотря на то, что сентябрь напоминает о наступлении осени.

«Вода — огонь»: идеальный пустой пляж найден в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Солнце и ни единого облачка: идеальная погода на красивом пляже в Приморье — фотоЖара, теплое море и пустой пляж: туристы делятся кадрами с райского отдыха в Приморье«Погода шепчет»: туристы возвращаются на популярный пляж Приморского края — фото
#Общество#Погода#Владивосток#Социальные сети#Солнце#Отдых#Купание#Фото#Сентябрь#Приморский край#Пляж#Русский остров#Осень#Горожане#Партизанский район
Подпишитесь
Популярное