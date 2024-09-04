«Это ли не рай?» — идеальный пляж пустует в Приморье — фото

Posted 4 сентября, 04:34
Published 4 сентября, 04:34
Modified 4 сентября, 04:36
Updated 4 сентября, 04:36
У жителей края осталось совсем немного времени, чтобы насладиться чудной погодкой и понежиться на пляже в Партизанском районе. Судя по фото, которым поделился отдыхающий, обстановка в Волчанце идеальная.
Ясное небо и солнце делает досуг на приморских берегах еще более привлекательным.
«В Волчанце погодка сегодня так же радует!» — подписал снимок подписчик социальных сетей.
Однако холодный фронт вот-вот подпортит синоптическую обстановку в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Русском острове горожане купаются в теплой воде, несмотря на то, что сентябрь напоминает о наступлении осени.