Ухудшение погоды и магнитные бури нанесут двойной удар по жителям Приморья

Posted 9 сентября, 23:33
Published 9 сентября, 23:33
Modified 9 сентября, 23:35
Updated 9 сентября, 23:35
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, приморцы ощутят возмущение геомагнитного поля сегодня, 10 сентября. Метеозависимые жители региона могут почувствовать недомогание уже в полночь.
Более того, магнитные бури продолжат оказывать влияние на местное население до самого вечера следующего дня. К слову, влияние астрономического явления будет усиливаться в течение 11 сентября.
Приморцам стоит внимательнее относиться к показателям здоровья, особенно тем, кто входит в ряды метеочувствительных. Ведь на текущей неделе ожидаются резкие изменения в синоптической обстановке, — осень вступает в свои права.