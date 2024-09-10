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Posted 9 сентября, 23:33

Published 9 сентября, 23:33

Modified 9 сентября, 23:35

Updated 9 сентября, 23:35

Магнитная буря накроет Приморский край в ближайшее время

Ухудшение погоды и магнитные бури нанесут двойной удар по жителям Приморья

9 сентября 2024, 23:33
Фото: Изображение Midjourney

Магнитная буря накроет Приморский край в ближайшее время

Сюжет
Магнитные бури
В Приморье ожидаются не только резкие изменения в климате, но и влияние геомагнитного поля. Метеочувствительная часть населения может столкнуться с недомоганием.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, приморцы ощутят возмущение геомагнитного поля сегодня, 10 сентября. Метеозависимые жители региона могут почувствовать недомогание уже в полночь.

Более того, магнитные бури продолжат оказывать влияние на местное население до самого вечера следующего дня. К слову, влияние астрономического явления будет усиливаться в течение 11 сентября.

Фото: xras.ru

Приморцам стоит внимательнее относиться к показателям здоровья, особенно тем, кто входит в ряды метеочувствительных. Ведь на текущей неделе ожидаются резкие изменения в синоптической обстановке, — осень вступает в свои права.

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