«Замучили до смерти»: рыбаки устроили фотосессию с акулой в Приморье

Posted 10 сентября, 05:41
Published 10 сентября, 05:41
Modified 10 сентября, 05:43
Updated 10 сентября, 05:43
Рыбаки вытащили на берег огромную сельдевую акулу в бухте Зеркальная. Приморцы поспешили устроить фотосессию трофейной добыче, но нарвались на критику в социальных сетях.
Комментаторы отметили, что на фото, скорее всего, хищница, которая не несет опасности для людей. Более того, некоторые подписчики социальных сетей заявили, что не верят землякам. По мнению пользователей, любители морской охоты навряд ли отпустили рыбу.
«Точно отпустили?»;
«Тоже сомневаюсь в этом»;
«Замучили до смерти, а потом выпустили»;
«Бедная акула. Они пока ее рассматривали, она уже умерла, наверное».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что акула устроила представление перед рыбаками в Приморском крае.