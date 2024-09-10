«Живая еще»: жуткую тварь вытащили из моря рыбаки в Приморье — фото пугающего улова

Posted 10 сентября, 05:14
Published 10 сентября, 05:14
Modified 10 сентября, 05:16
Updated 10 сентября, 05:16
В бухте Зеркальная около Кавалерово рыбаки выловили акулу. Приморцы заявили, что вытащили хищницу на берег только чтобы похвастаться добычей. После фотосессии морскую обитательницу вернули в воду, отметили в новых медиа.
Но в каком состоянии рыба вернулась в море — неизвестно. Также подписчики социальных сетей отметили, что на крючок попалась сельдевая акула, которая не агрессивна по отношению к людям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что акула устроила представление перед жителями региона прямо в море.