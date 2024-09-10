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Posted 10 сентября, 05:14

Published 10 сентября, 05:14

Modified 10 сентября, 05:16

Updated 10 сентября, 05:16

Акулу выловили в одной из бухт Приморского края

«Живая еще»: жуткую тварь вытащили из моря рыбаки в Приморье — фото пугающего улова

10 сентября 2024, 05:14
Фото: 1MI

Акулу выловили в одной из бухт Приморского края

Сюжет
Рыбалка
Жители Приморского края смогли поднять из воды огромную акулу. Более того, мужчины долго фотографировали трофейный улов. Кадры «разлетелись» в новых медиа.

В бухте Зеркальная около Кавалерово рыбаки выловили акулу. Приморцы заявили, что вытащили хищницу на берег только чтобы похвастаться добычей. После фотосессии морскую обитательницу вернули в воду, отметили в новых медиа.

Но в каком состоянии рыба вернулась в море — неизвестно. Также подписчики социальных сетей отметили, что на крючок попалась сельдевая акула, которая не агрессивна по отношению к людям.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что акула устроила представление перед жителями региона прямо в море.

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