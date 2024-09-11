Расчистка и дноуглубление рек начнутся в конце сентября во Владивостоке

После начала работ на Песчанке стало понятно, что на других реках нужно выполнить все то же самое — объем колоссальный. Дальше в городе начнут работу на реке Богатой, двигаясь от водохранилища к Амурскому заливу. Кроме того, разрабатывается подробный план предстоящих работ на реке Объяснения. Сначала специалисты очистят коллектор в районе Спортивной, затем приступят к очистке и увеличению глубины реки.