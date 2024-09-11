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Posted 11 сентября, 06:30

Published 11 сентября, 06:30

Modified 11 сентября, 06:32

Updated 11 сентября, 06:32

Расчистка и дноуглубление рек начнутся в конце сентября во Владивостоке

Расчистка и дноуглубление рек начнутся в конце сентября во Владивостоке

11 сентября 2024, 06:30
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
Сюжет
Наш Город
В конце сентября начнутся работы по расчистке и дноуглублению реки Богатой во Владивостоке. Они помогут предотвратить подтопления территорий в период дождей. Также в городе запланирован ремонт сети ливневой канализации.

В конце сентября начнут работы по очистке и увеличению глубины реки Богатой во Владивостоке. Глава города, Константин Шестаков, устроил выездное совещание по вопросам очистки русел рек, их углублению и укреплению берегов. Эти работы не проводились в городе долгое время, что привело к переливам рек и затоплению территорий после сильных дождей.

Весной по согласованию с муниципалитетом специалисты управления по пожарной безопасности, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Приморского края приступили к очистке рек. Сейчас они убирают наносы в реке Песчанка. Завершить работы на этом участке планируется в течение полутора недель, после чего машины перебазируются на реку Богатую.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

После начала работ на Песчанке стало понятно, что на других реках нужно выполнить все то же самое — объем колоссальный. Дальше в городе начнут работу на реке Богатой, двигаясь от водохранилища к Амурскому заливу. Кроме того, разрабатывается подробный план предстоящих работ на реке Объяснения. Сначала специалисты очистят коллектор в районе Спортивной, затем приступят к очистке и увеличению глубины реки.

Углубление русла и укрепление берегов на реке Объяснения планируется завершить в 2025 году. После завершения работ там специалисты перейдут на Первую Речку, где также предстоит выполнить многое.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Напомним, что во Владивостоке планируют установить насосы на системах ливневой канализации для быстрого стока воды во время ливней на наиболее проблемных участках — в районах Луговой, Пограничной и Иманской. Этим летом провели ремонт ливневой канализации на улицах Комсомольской и Авроровской. Также в городе запланированы крупные работы на участке в районе Пограничной и Батарейной, их проведут в этом году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что важный перекресток отремонтируют во Владивостоке.

Важный перекресток отремонтируют во Владивостоке до конца года
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