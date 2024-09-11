Расчистка и дноуглубление рек начнутся в конце сентября во Владивостоке

Posted 11 сентября, 06:30
Published 11 сентября, 06:30
Modified 11 сентября, 06:32
Updated 11 сентября, 06:32
В конце сентября начнут работы по очистке и увеличению глубины реки Богатой во Владивостоке. Глава города, Константин Шестаков, устроил выездное совещание по вопросам очистки русел рек, их углублению и укреплению берегов. Эти работы не проводились в городе долгое время, что привело к переливам рек и затоплению территорий после сильных дождей.
Весной по согласованию с муниципалитетом специалисты управления по пожарной безопасности, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Приморского края приступили к очистке рек. Сейчас они убирают наносы в реке Песчанка. Завершить работы на этом участке планируется в течение полутора недель, после чего машины перебазируются на реку Богатую.
После начала работ на Песчанке стало понятно, что на других реках нужно выполнить все то же самое — объем колоссальный. Дальше в городе начнут работу на реке Богатой, двигаясь от водохранилища к Амурскому заливу. Кроме того, разрабатывается подробный план предстоящих работ на реке Объяснения. Сначала специалисты очистят коллектор в районе Спортивной, затем приступят к очистке и увеличению глубины реки.
Углубление русла и укрепление берегов на реке Объяснения планируется завершить в 2025 году. После завершения работ там специалисты перейдут на Первую Речку, где также предстоит выполнить многое.
Напомним, что во Владивостоке планируют установить насосы на системах ливневой канализации для быстрого стока воды во время ливней на наиболее проблемных участках — в районах Луговой, Пограничной и Иманской. Этим летом провели ремонт ливневой канализации на улицах Комсомольской и Авроровской. Также в городе запланированы крупные работы на участке в районе Пограничной и Батарейной, их проведут в этом году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что важный перекресток отремонтируют во Владивостоке.