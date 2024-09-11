Страсти ВЭФ-2024: участница форума «умерла» по пути в больницу во Владивостоке

Posted 11 сентября, 04:30
Published 11 сентября, 04:30
Modified 11 сентября, 04:33
Updated 11 сентября, 04:33
Медики спасли девушку из персонала Восточного экономического форума, сообщает telegram-канал Владивостокской скорой. 2 сентября женщина обратилась к дежурным медикам с жалобой на постоянную боль в животе. Сотрудники СМП, изучив анамнез пациентки, поставили диагноз — острый циркулярный инфаркт миокарда.
Пока работники скорой оказывали помощь девушке, на подмогу ехала реанимационная бригада. Медики продолжили манипуляции по пути в стационар. Несмотря на старания специалистов, у пациентки наступила клиническая смерть.
«Остановив машину медики приступили к выполнению сердечно-легочной реанимации, которая оказалась успешной. В тяжелом состоянии, но живой женщину доставили в отделение реанимации Владивостокской клинической больницы №1, где за ее жизнь продолжили биться коллеги», — сообщили в пресс-службе скорой.
На сегодняшний день пациентка прошла тернистый путь лечения в стационаре и теперь готовится к выписке.
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