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Posted 11 сентября, 04:30

Published 11 сентября, 04:30

Modified 11 сентября, 04:33

Updated 11 сентября, 04:33

Страсти ВЭФ-2024: участница форума «умерла» по пути в больницу во Владивостоке

Страсти ВЭФ-2024: участница форума «умерла» по пути в больницу во Владивостоке

11 сентября 2024, 04:30
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Медики
Для сотрудников скорой помощи ВЭФ-2024 запомнится не только важнейшими событиями для Приморья, но и удивительным случаем. Медики спасли женщину в состоянии клинической смерти прямо на Золотом мосту.

Медики спасли девушку из персонала Восточного экономического форума, сообщает telegram-канал Владивостокской скорой. 2 сентября женщина обратилась к дежурным медикам с жалобой на постоянную боль в животе. Сотрудники СМП, изучив анамнез пациентки, поставили диагноз — острый циркулярный инфаркт миокарда.

Пока работники скорой оказывали помощь девушке, на подмогу ехала реанимационная бригада. Медики продолжили манипуляции по пути в стационар. Несмотря на старания специалистов, у пациентки наступила клиническая смерть.

«Остановив машину медики приступили к выполнению сердечно-легочной реанимации, которая оказалась успешной. В тяжелом состоянии, но живой женщину доставили в отделение реанимации Владивостокской клинической больницы №1, где за ее жизнь продолжили биться коллеги», — сообщили в пресс-службе скорой.

На сегодняшний день пациентка прошла тернистый путь лечения в стационаре и теперь готовится к выписке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи спасли девушку, которая упала с 15-метровой высоты в Приморском крае.

Не дышала 7 дней: девушка упала с 15-метровой высоты в Приморье
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