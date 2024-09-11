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Posted 11 сентября, 06:34

Published 11 сентября, 06:34

Modified 11 сентября, 07:02

Updated 11 сентября, 07:02

Теплое море и красивое побережье радуют туристов в Приморском крае

Вдруг не поверят: отдыхающие в восторге от райского пляжа в Приморье — фото

11 сентября 2024, 06:34
Фото: Погода 25 регион

Теплое море и красивое побережье радуют туристов в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье, несмотря на осень, продолжается пляжный отдых. Бухта Ежовая впечатляет не только удивительной природой, но и теплой водой в море.

Чудеснейший пляж по-прежнему притягивает путешественников. Бухта Ежовая, которая находится рядом с Триозерьем, набирает популярность среди туристов. Более того, очевидцы заявили, что море сейчас весьма комфортное для купания.

«Вода отличная», — кратко подметили в новых медиа.
Фото: Погода 25 регион

К слову, отдыхающие даже сделали фото с сегодняшней датой, чтобы, вероятно, избежать конфузов и недоверия со стороны пользователей социальных сетей. Почти середина сентября, а летний отдых на морях в регионе успешно продолжается.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнереченском округе туристический сезон тоже продолжается.

«Идеальное место»: туристы наслаждаются отдыхом на райском пляже в Приморье — фото
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