Вдруг не поверят: отдыхающие в восторге от райского пляжа в Приморье — фото

Posted 11 сентября, 06:34
Published 11 сентября, 06:34
Modified 11 сентября, 07:02
Updated 11 сентября, 07:02
Чудеснейший пляж по-прежнему притягивает путешественников. Бухта Ежовая, которая находится рядом с Триозерьем, набирает популярность среди туристов. Более того, очевидцы заявили, что море сейчас весьма комфортное для купания.
«Вода отличная», — кратко подметили в новых медиа.
К слову, отдыхающие даже сделали фото с сегодняшней датой, чтобы, вероятно, избежать конфузов и недоверия со стороны пользователей социальных сетей. Почти середина сентября, а летний отдых на морях в регионе успешно продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнереченском округе туристический сезон тоже продолжается.