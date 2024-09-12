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Posted 11 сентября, 23:20

Published 11 сентября, 23:20

Modified 12 сентября, 00:13

Updated 12 сентября, 00:13

Самая сильная сентябрьская магнитная буря нанесет удар по Приморскому краю

Мощнейшая в сентябре: магнитная буря обрушится на Приморье

11 сентября 2024, 23:20
Фото: Изображение Midjourney

Самая сильная сентябрьская магнитная буря нанесет удар по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Возмущения геомагнитного поля начнутся очень символически, — в пятницу, 13 сентября. Более того, они будут продолжаться с раннего утра до поздней ночи. Но и на этом мучения метеозависимых жителей Приморского края, вероятно, не закончатся.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитная буря начнется в последний рабочий день на текущей неделе. Именно в пятницу 13-го астрономическое явление может серьезно повлиять на состояние метеочувствительных приморцев.

Более того, возмущения геомагнитного поля будут одолевать жителей региона с шести утра до полуночи. К слову, страдания населения Земли на этом могут не закончиться, — магнитосфера останется возбужденной 14 и 15 сентября.

Фото: xras.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода тоже настроена решительно, — совсем скоро в крае станет по-осеннему холодно.

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