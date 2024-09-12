Мощнейшая в сентябре: магнитная буря обрушится на Приморье

Самая сильная сентябрьская магнитная буря нанесет удар по Приморскому краю

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Возмущения геомагнитного поля начнутся очень символически, — в пятницу, 13 сентября. Более того, они будут продолжаться с раннего утра до поздней ночи. Но и на этом мучения метеозависимых жителей Приморского края, вероятно, не закончатся.