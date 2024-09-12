Мощнейшая в сентябре: магнитная буря обрушится на Приморье

Posted 11 сентября, 23:20
Published 11 сентября, 23:20
Modified 12 сентября, 00:13
Updated 12 сентября, 00:13
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитная буря начнется в последний рабочий день на текущей неделе. Именно в пятницу 13-го астрономическое явление может серьезно повлиять на состояние метеочувствительных приморцев.
Более того, возмущения геомагнитного поля будут одолевать жителей региона с шести утра до полуночи. К слову, страдания населения Земли на этом могут не закончиться, — магнитосфера останется возбужденной 14 и 15 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода тоже настроена решительно, — совсем скоро в крае станет по-осеннему холодно.