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Posted 12 сентября, 00:46

Published 12 сентября, 00:46

Modified 12 сентября, 00:48

Updated 12 сентября, 00:48

Автобус потерял колесо на дороге во Владивостоке

Не в том месте, не в то время: автобус «разулся» прямо на трассе в Приморье — видео

12 сентября 2024, 00:46
Фото: vostokmedia.com

Автобус потерял колесо на дороге во Владивостоке

Сюжет
Автобус
Водителю транспорта пришлось сделать внеплановую «переобувку» прямо посередине дороги в пригороде Владивостока. На трассе образовался затор из-за непредвиденных обстоятельств.

В районе Седанки автобус потерял правое заднее колесо, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, на месте происшествия образовалась пробка, но автомобилисты с пониманием отнеслись к поломке. Ведь каждый может оказаться на месте этого водителя.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице произошел странный инцидент в районе Баляева. На улице Адмирала Юмашева собралось огромное количество людей, — замечены не только машины медиков и спасателей, но и десятки обычных горожан.

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