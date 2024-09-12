Не в том месте, не в то время: автобус «разулся» прямо на трассе в Приморье — видео

Posted 12 сентября, 00:46
Published 12 сентября, 00:46
Modified 12 сентября, 00:48
Updated 12 сентября, 00:48
В районе Седанки автобус потерял правое заднее колесо, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, на месте происшествия образовалась пробка, но автомобилисты с пониманием отнеслись к поломке. Ведь каждый может оказаться на месте этого водителя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице произошел странный инцидент в районе Баляева. На улице Адмирала Юмашева собралось огромное количество людей, — замечены не только машины медиков и спасателей, но и десятки обычных горожан.