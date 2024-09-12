Скорая, МЧС и толпа людей: серьезное ДТП произошло во Владивостоке? — видео

Спецслужбы и толпа людей собрались на одной из улиц Владивостока

Сюжет МЧС

Во Владивостоке на Юмашева происходило что-то странное и пугающее. Одна из полос на проезжей части оказалась заблокирована, — её заполонили спасатели, медики, куча машин и толпа людей.