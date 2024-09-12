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Posted 11 сентября, 23:39

Published 11 сентября, 23:39

Modified 11 сентября, 23:41

Updated 11 сентября, 23:41

Спецслужбы и толпа людей собрались на одной из улиц Владивостока

Скорая, МЧС и толпа людей: серьезное ДТП произошло во Владивостоке? — видео

11 сентября 2024, 23:39
Фото: 1MI

Спецслужбы и толпа людей собрались на одной из улиц Владивостока

Сюжет
МЧС
Во Владивостоке на Юмашева происходило что-то странное и пугающее. Одна из полос на проезжей части оказалась заблокирована, — её заполонили спасатели, медики, куча машин и толпа людей.

На Баляева произошел инцидент на дороге минувшей ночью. Вдоль подпорной стены припарковались не только служебные машины, но и множество взволнованных горожан дальневосточной столицы.

Пользователи новых медиа предполагают, что всему виной дорожное происшествие с участием автобуса, который стоял на аварийках.

Ранее «Восток-Медиа» писало о странной аварии в пригороде Владивостока. Черные следы от колес на асфальте нагоняют жути на очевидцев ДТП.

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