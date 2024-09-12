Скорая, МЧС и толпа людей: серьезное ДТП произошло во Владивостоке? — видео

Posted 11 сентября, 23:39
Published 11 сентября, 23:39
Modified 11 сентября, 23:41
Updated 11 сентября, 23:41
На Баляева произошел инцидент на дороге минувшей ночью. Вдоль подпорной стены припарковались не только служебные машины, но и множество взволнованных горожан дальневосточной столицы.
Пользователи новых медиа предполагают, что всему виной дорожное происшествие с участием автобуса, который стоял на аварийках.
Ранее «Восток-Медиа» писало о странной аварии в пригороде Владивостока. Черные следы от колес на асфальте нагоняют жути на очевидцев ДТП.