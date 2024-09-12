Политолог Ярулин: результат Чемерис не вызывает ничего, кроме насмешек

— Конечно. У него даже времени не было, чтобы совершить какие-то внятные вещи. Но, встречаясь с людьми, пытаясь вникнуть в их проблемы, он завоевал доверие. Я бы не сказал, что протест куда-то ушел, да и он не был очень мощным — это была скорее карнавальная реакция на действия власти. Но Демешин оказался в очень непростой ситуации: ему поверили, но и спрос с него будет гораздо больше, ему нужно будет оправдать выданный кредит доверия и ожидание людей на серьезное обновление власти. Перед ним тоже стоит проблема выборов 2026 года, когда ему придется отчитаться уже за сделанное. И если через два года «Единая Россия» проиграет, то мы снова будем говорить о хабаровском протесте.