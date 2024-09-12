Политолог Ярулин: результат Чемерис не вызывает ничего, кроме насмешек

Posted 11 сентября, 23:09
Published 11 сентября, 23:09
Modified 11 сентября, 23:14
Updated 11 сентября, 23:14
При явке почти в 33% победу одержал врио губернатора, выдвиженец ЕР Дмитрий Демешин, на втором месте — представитель КПРФ Петр Перевезенцев (8%), у Чемерис 4,8% и третье место. Замкнул список четвертый участник кампании Сергей Прокопьев («Коммунисты России»), у которого почти 3% голосов.
— Ранее вы говорили, что, выдвигаясь в Хабаровском крае, Чемерис борется с Сарданой Авксентьевой за звание «политический королевы Дальнего Востока». Получилось у нее в этом звании утвердиться?
— Нет. И это закономерный результат. Но давайте вспомним прошлые губернаторские выборы 2021 года, на которых Марина Ким [не связанную с Хабаровским краем телеведущую выдвинула «Справедливая Россия» — Прим. КР], которая практически не вела кампанию, набрала 25% с лишним и уступила только врио губернатора Дегтярёву.
А Чемерис не прошла и пятипроцентный барьер. Хуже неё выступил только Прокоптев, который в кампанию и не вкладывался. А вот на Розу вроде бы всё работало, но расчёт, что она легкой походкой пройдёт по Хабаровску и за ней массы пойдут, не оправдался. Думаю, это для неё серьезный щелчок по носу, тем более, что она в последнее время позиционировала себя как довольно значимую фигуру.
— «Новые люди» с ней ошиблись, или выставить Чемерис — это лучшее, что они могли?
— Я скажу, что по моему мнению, какой-то серьезной работы в Хабаровском крае они просто не вели. Если бы она набрала хотя бы 15% и обошла кандидата КПРФ, это был бы для ее партии хороший подарок к 2026 году, когда пройдут новые выборы в Госдуму. Но сейчас результат Чемерис не вызывает ничего, кроме насмешек, и над ними еще за это постебутся через два года.
— Невозможно обойти, конечно, результат врио Демешина, который шел от ЕР. У него 81% голосов, у Дегтярёва было почти 57%. Протестные настроения окончательно покинули Хабаровский край?
— Демешин проработал у нас меньше полугода, а у Дегтярёва до выборов был практически целый год.
— Хотите сказать, что ему помог так называемый эффект медового месяца?
— Конечно. У него даже времени не было, чтобы совершить какие-то внятные вещи. Но, встречаясь с людьми, пытаясь вникнуть в их проблемы, он завоевал доверие. Я бы не сказал, что протест куда-то ушел, да и он не был очень мощным — это была скорее карнавальная реакция на действия власти. Но Демешин оказался в очень непростой ситуации: ему поверили, но и спрос с него будет гораздо больше, ему нужно будет оправдать выданный кредит доверия и ожидание людей на серьезное обновление власти. Перед ним тоже стоит проблема выборов 2026 года, когда ему придется отчитаться уже за сделанное. И если через два года «Единая Россия» проиграет, то мы снова будем говорить о хабаровском протесте.