«В телефоне залип по-любому»: выходка автомобилиста возмутила жителей Приморья —видео

В дальневосточной столице на Нейбута автомобилист, вероятно, не рассчитал габариты своей железной «ласточки» и протаранил машины, которые стояли на придомовой территории. К слову, удар был настолько сильным, что второе авто ударил не только невнимательный рулевой, но и первая жертва торопливого горожанина.