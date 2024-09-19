«В телефоне залип по-любому»: выходка автомобилиста возмутила жителей Приморья —видео

Posted 19 сентября, 03:14
Published 19 сентября, 03:14
Modified 19 сентября, 03:16
Updated 19 сентября, 03:16
В дальневосточной столице на Нейбута автомобилист, вероятно, не рассчитал габариты своей железной «ласточки» и протаранил машины, которые стояли на придомовой территории. К слову, удар был настолько сильным, что второе авто ударил не только невнимательный рулевой, но и первая жертва торопливого горожанина.
Более того, женщина, оказавшаяся рядом, едва не попала под колеса земляка. Но ее спасли реакция и чудо, — автомобилист все же сбросил скорость после ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в Находке. Нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, в результате которого «Субару» несколько раз перевернулся.