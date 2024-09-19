vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 03:14

Published 19 сентября, 03:14

Modified 19 сентября, 03:16

Updated 19 сентября, 03:16

Водитель протаранил несколько авто во Владивостоке

«В телефоне залип по-любому»: выходка автомобилиста возмутила жителей Приморья —видео

19 сентября 2024, 03:14
Фото: 1MI

Водитель протаранил несколько авто во Владивостоке

Сюжет
Автомобили
Узкий проезд, много машин и невнимательный водитель — идеальные условия для аварии на пустом месте. Именно такой инцидент случился во Владивостоке.

В дальневосточной столице на Нейбута автомобилист, вероятно, не рассчитал габариты своей железной «ласточки» и протаранил машины, которые стояли на придомовой территории. К слову, удар был настолько сильным, что второе авто ударил не только невнимательный рулевой, но и первая жертва торопливого горожанина.

Более того, женщина, оказавшаяся рядом, едва не попала под колеса земляка. Но ее спасли реакция и чудо, — автомобилист все же сбросил скорость после ДТП.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в Находке. Нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, в результате которого «Субару» несколько раз перевернулся.

«Перевернулся несколько раз»: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовое ДТП парализовало дороги Владивостока — есть пострадавшие — видеоУстал и «разулся»: автомобили не выдерживают пробок во Владивостоке — фотоДевушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)
#Новости#Общество#Видео#Находка#Владивосток#Автомобили#Приморский край#ДТП#Женщина#Происшествия
Подпишитесь
Популярное