Утепляемся, товарищи: сибирские холода ударят по Приморью

Posted 12 сентября, 01:19
Published 12 сентября, 01:19
Modified 12 сентября, 01:21
Updated 12 сентября, 01:21
Сегодня, 12 сентября, влияние антициклона на регион уменьшится, сообщает «Примгидромет». Малооблачность сохранится, но в крае станет теплее на 1 — 3 градуса, чем было накануне.
В пятницу, 13 сентября, к северо-западу подойдет атмосферный фронт. Дожди прогнозируются в северной части Приморья. В остальных районах ожидается погода без существенных осадков. Минимальный температурный фон составит +5 — +18 °С. Ближе к обеду гребень холодного сибирского антициклона поспособствует понижению дневных температур, — +15 — +22 °С, только на юго-востоке воздух прогреется до +26 °С.
Во Владивостоке сегодня будет солнечно и теплее, чем вчера. Завтра дождей также не предвидится, но столбики термометров будут колебаться в районе 20 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода удивляет жителей Приморского края закатами и восходами солнца.