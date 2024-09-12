vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 01:19

Published 12 сентября, 01:19

Modified 12 сентября, 01:21

Updated 12 сентября, 01:21

Сибирский антициклон принесет серьезные похолодания в Приморский край

Утепляемся, товарищи: сибирские холода ударят по Приморью

12 сентября 2024, 01:19
Фото: Изображение Midjourney

Сибирский антициклон принесет серьезные похолодания в Приморский край

Сюжет
Погода
В Приморье осенняя погода набирает обороты. После дождей ожидается понижение температур в регионе.

Сегодня, 12 сентября, влияние антициклона на регион уменьшится, сообщает «Примгидромет». Малооблачность сохранится, но в крае станет теплее на 1 — 3 градуса, чем было накануне.

В пятницу, 13 сентября, к северо-западу подойдет атмосферный фронт. Дожди прогнозируются в северной части Приморья. В остальных районах ожидается погода без существенных осадков. Минимальный температурный фон составит +5 — +18 °С. Ближе к обеду гребень холодного сибирского антициклона поспособствует понижению дневных температур, — +15 — +22 °С, только на юго-востоке воздух прогреется до +26 °С.

Во Владивостоке сегодня будет солнечно и теплее, чем вчера. Завтра дождей также не предвидится, но столбики термометров будут колебаться в районе 20 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода удивляет жителей Приморского края закатами и восходами солнца.

Марафон красивых явлений продолжается: небо вновь очаровало жителей Приморья — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Подъем уровня воды в реках и похолодание: опасная серия циклонов ожидается в ПриморьеГотовимся к ухудшению погоды: дожди нагрянут в Приморье — когда?Придут сильные дожди и холод: понижение температуры до 3°C ожидается в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Температура#Примгидромет#Приморский край#Дожди#Атмосферный фронт
Подпишитесь
Популярное