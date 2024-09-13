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Posted 13 сентября, 07:56

Published 13 сентября, 07:56

Modified 13 сентября, 07:58

Updated 13 сентября, 07:58

Умная техника стала принимать ветер за сильный шум во Владивостоке — фото

Умная техника стала принимать ветер за сильный шум во Владивостоке — фото

13 сентября 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Сильный ветер во Владивостоке путает умную технику: смарт-часы думают, что это шум.

Во Владивостоке поднялся такой сильный ветер, что умные часы начали тревожиться за своих владельцев.

Из-за очень сильного ветра некоторые пользователи увидели сообщение об опасном уровне шума на экранах своих часов. Автор фото отмечает, что такое предупреждение появилось впервые при прогулке по городу. Обычно техника показывает его при шуме фена.

Фото: vostokmedia.com

В настоящее время скорость ветра во Владивостоке составляет около 47 м/с.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже через несколько часов на Владивосток может обрушиться аномально сильный дождь.

Сильный дождь ударит уже через несколько часов — предупреждение мэрии Владивостока
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