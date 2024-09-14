Экспедиция Федора Конюхова отправится в путешествие по Приморью — по следам Арсеньева

Posted 14 сентября, 05:59
Published 14 сентября, 05:59
Modified 14 сентября, 06:01
Updated 14 сентября, 06:01
Об этом сообщил официальный сайт путешественника — уже в эту среду, 18 сентября команда Федора Конюхова отправится по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева.
Экспедиция стартует с горы Брат в Находке и пройдет более 500 километров на лошадях через горный хребет Сихотэ-Алинь. Путешественники финишируют 29 сентября в Кавалерово, там, где встретились Арсеньев и Дерсу Узала.
Во время похода планируется подъем на гору Снежная, откуда берет свой исток река Уссури. Кроме того, путешественники установят метеостанции на вершинах Снежной, горы Брат и скале Дерсу Узала.
Экспедиция направлена на повторное исследование маршрутов Арсеньева, что позволит провести экологический мониторинг и оценить влияние человеческой деятельности на природу региона с течением времени.
Помимо научной и экологической составляющей, экспедиция нацелена на привлечение внимания к сохранению исторического наследия Дальнего Востока и популяризации культурного туризма.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пара из Австралии отправилась в путешествие из Приморья в Германию через всю Россию.