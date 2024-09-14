vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 05:59

Published 14 сентября, 05:59

Modified 14 сентября, 06:01

Updated 14 сентября, 06:01

Команда известного путешественника пройдет по маршрутам Арсеньева в Приморье

Экспедиция Федора Конюхова отправится в путешествие по Приморью — по следам Арсеньева

14 сентября 2024, 05:59
Фото: 1MI

Команда известного путешественника пройдет по маршрутам Арсеньева в Приморье

Сюжет
Путешествие
От Находки до Кавалерово — пройдет маршрут Федора Конюхова. Команда известного путешественника готовится отправится по следам Арсеньева.

Об этом сообщил официальный сайт путешественника — уже в эту среду, 18 сентября команда Федора Конюхова отправится по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева.

Экспедиция стартует с горы Брат в Находке и пройдет более 500 километров на лошадях через горный хребет Сихотэ-Алинь. Путешественники финишируют 29 сентября в Кавалерово, там, где встретились Арсеньев и Дерсу Узала.

Во время похода планируется подъем на гору Снежная, откуда берет свой исток река Уссури. Кроме того, путешественники установят метеостанции на вершинах Снежной, горы Брат и скале Дерсу Узала.

Фото: konyukhov.ru

Экспедиция направлена на повторное исследование маршрутов Арсеньева, что позволит провести экологический мониторинг и оценить влияние человеческой деятельности на природу региона с течением времени.

Помимо научной и экологической составляющей, экспедиция нацелена на привлечение внимания к сохранению исторического наследия Дальнего Востока и популяризации культурного туризма.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пара из Австралии отправилась в путешествие из Приморья в Германию через всю Россию.

Пара из Австралии отправилась в путешествие из Приморья в Германию через всю Россию
Узнать подробнее
Читайте также:
Флаг Находки установила на вершине Эльбруса жительница ПриморьяRise Shine: что случилось с судном-сенсацией трехлетней давностиКто будет возить туристов из Китая по Приморью?
#Новости#Общество#Россия#Находка#Арсеньев#Экспедиция#Путешествие#Приморский край#Путешествия#Приморье#Река Уссури#Кавалерово#Метеостанции
Подпишитесь
Популярное