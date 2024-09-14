Наехал на детскую коляску: 70-летний водитель сбил двоих детей в Приморье

Posted 14 сентября, 00:00
Published 14 сентября, 00:00
Modified 14 сентября, 00:02
Updated 14 сентября, 00:02
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства автоаварии в Партизанском округе. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 24 на улице Спортивной в селе Золотая Долина.
На месте происшествия установлено, что 70-летний водитель автомобиля Mazda Demio совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая шла с детской коляской по обочине дороги в попутном направлении. От удара травмы получили две девочки — 17-ти лет и трехмесячная малышка, которую везли в коляске. Дети были госпитализированы в больницу.
«Стаж вождения автолюбителя превышает 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году мужчину не привлекали. Состояния опьянения не установлено. В отношении водителя составлены административные протоколы», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Что стало причиной аварии, не сообщается. Это предстоит выяснить полицейским в ходе проверки. Так же, как и степень тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетним. В МВД края сообщают, что было назначено проведение ряда исследований. Проверка продолжается, по ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автосервиса во Владивостоке. Пожар начался на Стрелковой, там горел фасад здания и шел густой черный дым.