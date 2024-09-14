Наехал на детскую коляску: 70-летний водитель сбил двоих детей в Приморье

Что стало причиной аварии, не сообщается. Это предстоит выяснить полицейским в ходе проверки. Так же, как и степень тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетним. В МВД края сообщают, что было назначено проведение ряда исследований. Проверка продолжается, по ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.