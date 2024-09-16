Девушка, которая просила о помощи из окна, сорвалась с шестого этажа во Владивостоке

Posted 16 сентября, 14:46
Published 16 сентября, 14:46
Modified 16 сентября, 14:48
Updated 16 сентября, 14:48
Девушка, которая просила о помощи из окна квартиры во Владивостоке, сорвалась с шестого этажа. Случилось это в момент, когда спасатели собирались подняться в квартиру через окно и готовили специальные устройства. Падение смягчили сушилки для белья.
В новых медиа появилась информация о том, что упавшую с высоты девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. В данный момент за ее жизнь борются медики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина просит о помощи из окна квартиры в многоэтажке во Владивостоке.