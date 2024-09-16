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Posted 16 сентября, 14:46

Published 16 сентября, 14:46

Modified 16 сентября, 14:48

Updated 16 сентября, 14:48

Девушка, которая просила о помощи из окна, сорвалась с шестого этажа во Владивостоке

Девушка, которая просила о помощи из окна, сорвалась с шестого этажа во Владивостоке

16 сентября 2024, 14:46
Фото: novosti_primorye25
Сюжет
Медики
Очевидцы сообщили, что на Луговой во Владивостоке девушка, которая просила о помощи из окна, упала с шестого этажа. Ее спасают медики.

Девушка, которая просила о помощи из окна квартиры во Владивостоке, сорвалась с шестого этажа. Случилось это в момент, когда спасатели собирались подняться в квартиру через окно и готовили специальные устройства. Падение смягчили сушилки для белья.

В новых медиа появилась информация о том, что упавшую с высоты девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. В данный момент за ее жизнь борются медики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина просит о помощи из окна квартиры в многоэтажке во Владивостоке.

Женщина просит о помощи из окна квартиры во Владивостоке — полиция и спасатели едут
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