Нанесет удар в считанные часы: сильная магнитная буря вот-вот обрушится на Приморье

Posted 16 сентября, 05:14
Published 16 сентября, 05:14
Modified 16 сентября, 05:16
Updated 16 сентября, 05:16
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитная буря начнется в Приморье ближе к вечеру. Важно отметить, что на сей раз астрономическое явление будет достаточно сильным. Поэтому населению стоит внимательно отнестись к своему самочувствию.
Более того, некоторые приморцы уже ощутили влияние возмущения геомагнитного поля. Жительница краевой столицы жаловалась на недомогание после обеда.
К слову, страдания метеозависимых будут продолжаться до вечера следующего дня, 17 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода тоже терпит изменения в Приморском крае.