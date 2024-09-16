Нанесет удар в считанные часы: сильная магнитная буря вот-вот обрушится на Приморье

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитная буря начнется в Приморье ближе к вечеру. Важно отметить, что на сей раз астрономическое явление будет достаточно сильным. Поэтому населению стоит внимательно отнестись к своему самочувствию.