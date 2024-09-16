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Posted 16 сентября, 05:14

Published 16 сентября, 05:14

Modified 16 сентября, 05:16

Updated 16 сентября, 05:16

Сильная магнитная буря накроет Приморский край в ближайшее время

Нанесет удар в считанные часы: сильная магнитная буря вот-вот обрушится на Приморье

16 сентября 2024, 05:14
Фото: 1MI

Сильная магнитная буря накроет Приморский край в ближайшее время

Сюжет
Погода
Возмущения геомагнитного поля ощутят метеозависимые жители Приморского края совсем скоро. Более того, растянутся они на два дня.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитная буря начнется в Приморье ближе к вечеру. Важно отметить, что на сей раз астрономическое явление будет достаточно сильным. Поэтому населению стоит внимательно отнестись к своему самочувствию.

Более того, некоторые приморцы уже ощутили влияние возмущения геомагнитного поля. Жительница краевой столицы жаловалась на недомогание после обеда.

Фото: xras.ru

К слову, страдания метеозависимых будут продолжаться до вечера следующего дня, 17 сентября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода тоже терпит изменения в Приморском крае.

Дальше только хуже: дожди и понижение температур ожидаются в Приморье
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