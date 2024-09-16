«Наши усилия направлены на помощь бойцам»: Волошко о помощи семьям участников СВО

Posted 16 сентября, 07:47
Published 16 сентября, 07:47
Modified 16 сентября, 08:00
Updated 16 сентября, 08:00
В настоящее время власти Приморья сосредотачиваются на помощи участникам специальной военной операции и их близким в решении проблем, которые возникают за пределами зоны боевых действий. Ни один запрос не остается незамеченным, сообщил председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко.
«Ко мне на личный приём обратилась жительница Дальнегорска, попросила содействия в лечении и медицинской реабилитации сына, раненного в зоне спецоперации. А директор школы № 11 из Артёма ходатайствовал о выделении места в общежитии студентке 4-го курса ДВФУ, отец которой также сражается на СВО», — сообщил Антон Анатольевич в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что на первый взгляд, это все может показаться незначительными проблемами, но для тех, кто не сталкивался с подобными ситуациями, они являются значимыми. К их разрешению приступили совместно с омбудсменом по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым приступили.
Волошко также подчеркнул, что общими усилиями уже удалось добиться того, чтобы дочь одного из участников спецоперации получила место в общежитии ДВФУ. Также в Приморье уже решили аналогичные вопросы других детей участников операции, которые обучаются в университете. По поводу бойца с ранением уже начали сотрудничать с прокуратурой Восточного военного округа для выяснения всех обстоятельств и обеспечения необходимой медицинской помощи и последующего восстановления нашего соотечественника.
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