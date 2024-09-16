«Наши усилия направлены на помощь бойцам»: Волошко о помощи семьям участников СВО

Волошко также подчеркнул, что общими усилиями уже удалось добиться того, чтобы дочь одного из участников спецоперации получила место в общежитии ДВФУ. Также в Приморье уже решили аналогичные вопросы других детей участников операции, которые обучаются в университете. По поводу бойца с ранением уже начали сотрудничать с прокуратурой Восточного военного округа для выяснения всех обстоятельств и обеспечения необходимой медицинской помощи и последующего восстановления нашего соотечественника.