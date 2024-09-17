Бодрое утро: голый парень устроил невероятный перфоманс во Владивостоке — видео

Posted 17 сентября, 01:45
Published 17 сентября, 01:45
Modified 17 сентября, 01:47
Updated 17 сентября, 01:47
В районе Снеговая падь автомобилисты наблюдали одиночное выступление местного «артиста». Мужчина, судя по кадрам, в неадекватном состоянии устроил представление прямо на дороге. Он не только разделся, но и громко выражал свои эмоции, не стесняясь в выборе выражений.
К слову, один из комментаторов отметил, что видел данного человека в другом районе. Вероятно, его концертная программа растянулась по всей краевой столице.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка случилась на одном из пляжей в Приморском крае.