Бодрое утро: голый парень устроил невероятный перфоманс во Владивостоке — видео

В районе Снеговая падь автомобилисты наблюдали одиночное выступление местного «артиста». Мужчина, судя по кадрам, в неадекватном состоянии устроил представление прямо на дороге. Он не только разделся, но и громко выражал свои эмоции, не стесняясь в выборе выражений.