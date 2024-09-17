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Posted 17 сентября, 01:45

Published 17 сентября, 01:45

Modified 17 сентября, 01:47

Updated 17 сентября, 01:47

Обнаженный мужчина неадекватно вел себя в Приморье

Бодрое утро: голый парень устроил невероятный перфоманс во Владивостоке — видео

17 сентября 2024, 01:45
Фото: vostokmedia.com

Обнаженный мужчина неадекватно вел себя в Приморье

Сюжет
Автомобилисты
У некоторых жителей Владивостока утро выдалось невероятно бодрящим не после кофе, а из-за феерического шоу. Нагой горожанин продемонстрировал не только тело, но и отличное актерское мастерство.

В районе Снеговая падь автомобилисты наблюдали одиночное выступление местного «артиста». Мужчина, судя по кадрам, в неадекватном состоянии устроил представление прямо на дороге. Он не только разделся, но и громко выражал свои эмоции, не стесняясь в выборе выражений.

К слову, один из комментаторов отметил, что видел данного человека в другом районе. Вероятно, его концертная программа растянулась по всей краевой столице.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка случилась на одном из пляжей в Приморском крае.

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