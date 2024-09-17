Приморье не останется без новых автомобилей: Минпромторг возобновил важную программу

Posted 17 сентября, 02:36
Published 17 сентября, 02:36
Modified 17 сентября, 03:32
Updated 17 сентября, 03:32
Минпромторг Российской Федерации возобновляет программы поддержки спроса, сообщается на официальном сайте ведомства. В соответствии с указанием первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова, для стимулирования спроса в 2024 году выделят дополнительные средства: 6 500 000 000 рублей на льготное автокредитование и 8 000 000 000 рублей на программу льготного лизинга. Данное решение позволит продать более 36 000 автомобилей.
Теперь жители Дальнего Востока смогут вновь приобретать машины со скидкой 25%. Выгодные условия снова доступны медработникам, учителям, бойцам СВО и их родственникам, инвалидам и семьям с детьми в ДФО.
«Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5т), Москвич 3, HAVAL Jolion (произведённые в Тульской области)», — отметили в пресс-службе Минпромторга.
С помощью займа можно купить электромобили от отечественных производителей. Теперь стать владельцем экологичной машины от Evolute, Москвич 3е или Амберавто А5 реально со скидкой 35%
Программа льготного лизинга, как и раньше, действует на легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию, российские электрокары и высокоавтоматизированные ТС. К слову, Президент страны Владимир Путин поручил добавить в перечень туристические автобусы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России утвердили увеличение утильсбора. Уже 1 октября ставки увеличатся на 70-85%.