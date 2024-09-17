Приморье не останется без новых автомобилей: Минпромторг возобновил важную программу

Программа льготного лизинга, как и раньше, действует на легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию, российские электрокары и высокоавтоматизированные ТС. К слову, Президент страны Владимир Путин поручил добавить в перечень туристические автобусы.