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Posted 16 сентября, 23:27

Published 16 сентября, 23:27

Modified 16 сентября, 23:29

Updated 16 сентября, 23:29

Солнечная и теплая погода порадует жителей Приморского края

Затишье перед бурей? — почти 30 градусов тепла ожидается в Приморье

16 сентября 2024, 23:27
Фото: vostokmedia.com

Солнечная и теплая погода порадует жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Прошла уже половина сентября, а в Приморском крае воздух прогревается до 28°C. Ну не сказка ли?

Сегодня, 17 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Температурный фон составит +17 — +28 °C.

Во Владивостоке переменная облачность и северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +23 — +25 °C.

В Уссурийске переменная облачность и умеренное северо-западное дуновение ветра. Температура воздуха будет колебаться в районе +25 — +27 °C.

В Находке переменная облачность и северный умеренный ветер. Воздух прогреется до +26 — +28 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +20°C;
  • Залив Находка — +16 °C;
  • Залив Посьета — +20°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается серьезное потепление.

Осталось два дня: непогода вот-вот обрушится на Приморский край
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