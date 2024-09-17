Затишье перед бурей? — почти 30 градусов тепла ожидается в Приморье

Posted 16 сентября, 23:27
Published 16 сентября, 23:27
Modified 16 сентября, 23:29
Updated 16 сентября, 23:29
Сегодня, 17 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Температурный фон составит +17 — +28 °C.
Во Владивостоке переменная облачность и северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +23 — +25 °C.
В Уссурийске переменная облачность и умеренное северо-западное дуновение ветра. Температура воздуха будет колебаться в районе +25 — +27 °C.
В Находке переменная облачность и северный умеренный ветер. Воздух прогреется до +26 — +28 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается серьезное потепление.