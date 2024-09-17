Осталось два дня: непогода вот-вот обрушится на Приморский край

Posted 16 сентября, 23:16
Published 16 сентября, 23:16
Modified 16 сентября, 23:24
Updated 16 сентября, 23:24
По данным портала «Маглипогода», сегодня, 17 сентября, в Приморье начнется потепление. В южных районах будет безветренно, а на севере будут бушевать сильные ветра.
Также основатель сайта Руслан Юрковский рассказал о полярном фронте, который совсем скоро должен подойти к региону.
«Полярный фронт сейчас набирает силу и находится в Японском море. Пока у нас есть два дня хорошей погоды, ну, а дальше снова будет интересно», — отметил метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае ожидается понижение температур и серьезные осадки.