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Posted 16 сентября, 23:16

Published 16 сентября, 23:16

Modified 16 сентября, 23:24

Updated 16 сентября, 23:24

Дожди совсем скоро накроют Приморье

Осталось два дня: непогода вот-вот обрушится на Приморский край

16 сентября 2024, 23:16
Фото: 1MI

Дожди совсем скоро накроют Приморье

Сюжет
Погода
Полярный фронт нагрянет в Приморский край в ближайшее время, но пока жители региона радуются солнечной погодой и комфортными температурами.

По данным портала «Маглипогода», сегодня, 17 сентября, в Приморье начнется потепление. В южных районах будет безветренно, а на севере будут бушевать сильные ветра.

Также основатель сайта Руслан Юрковский рассказал о полярном фронте, который совсем скоро должен подойти к региону.

Много дождей и потепление: нестабильная погода продолжается в Приморье
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«Полярный фронт сейчас набирает силу и находится в Японском море. Пока у нас есть два дня хорошей погоды, ну, а дальше снова будет интересно», — отметил метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае ожидается понижение температур и серьезные осадки.

Дальше только хуже: дожди и понижение температур ожидаются в Приморье
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