Холода вот-вот ударят: -3°С ожидается в Приморье

Posted 18 сентября, 01:51
Published 18 сентября, 01:51
Modified 18 сентября, 01:53
Updated 18 сентября, 01:53
Ближайшие выходные выдадутся холодными, сообщает «Примгидромет». Однако осадков в регионе не предвидится.
В ночь на субботу, 21 сентября, температурный фон составит +1 — +6 °С, а в горных районах столбики термометров упадут до -3 °С. Днем ожидается северный ветер, воздух прогреется до +13 — +20 °С.
В воскресную ночь будет еще холоднее на 1 — 3 градуса. Днем температура воздуха немного повысится.
Во Владивостоке в субботу прогнозируется порывистый северный ветер. Ночью термометры покажут +8 — +10 °С, а днем — +15 — +18 °С. В воскресенье ночь станет холоднее, а день теплее, чем в субботу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный отдых продолжается в Приморском крае.