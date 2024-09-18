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Posted 18 сентября, 01:51

Published 18 сентября, 01:51

Modified 18 сентября, 01:53

Updated 18 сентября, 01:53

Резкое похолодание ударит по Приморскому краю

Холода вот-вот ударят: -3°С ожидается в Приморье

18 сентября 2024, 01:51
Фото: 1MI

Резкое похолодание ударит по Приморскому краю

Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидается не только понижение температур, но и сильный холодный ветер. В общем, осень решила не церемониться и резко заявить о себе.

Ближайшие выходные выдадутся холодными, сообщает «Примгидромет». Однако осадков в регионе не предвидится.

В ночь на субботу, 21 сентября, температурный фон составит +1 — +6 °С, а в горных районах столбики термометров упадут до -3 °С. Днем ожидается северный ветер, воздух прогреется до +13 — +20 °С.

В воскресную ночь будет еще холоднее на 1 — 3 градуса. Днем температура воздуха немного повысится.

Во Владивостоке в субботу прогнозируется порывистый северный ветер. Ночью термометры покажут +8 — +10 °С, а днем — +15 — +18 °С. В воскресенье ночь станет холоднее, а день теплее, чем в субботу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный отдых продолжается в Приморском крае.

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