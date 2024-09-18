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Posted 17 сентября, 23:18

Published 17 сентября, 23:18

Modified 17 сентября, 23:20

Updated 17 сентября, 23:20

Жара и свежий ветер ожидаются в Приморье

Лето заглянуло напоследок: 27 градусов жары и солнце порадуют Приморский край

17 сентября 2024, 23:18
Фото: vostokmedia.com

Жара и свежий ветер ожидаются в Приморье

Сюжет
Погода
Утренние небольшие осадки не испортят погодной обстановки, ведь Приморский край вновь почувствует летнее тепло и 27 градусов жары.

Сегодня, 18 сентября, в некоторых северных районах прогнозируется небольшой дождь, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +17 — +27 °C.

Во Владивостоке переменная облачность и умеренный северо-западный ветер. Воздух прогреется до +23 — +25 °C.

В Уссурийске переменная облачность и слабое северо-западное дуновение ветра, которое усилится до умеренного в течение дня. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25 — +27 °C.

В Находке переменная облачность, ветер — северный и слабый северо-западный разовьется до умеренного. Столбики термометров покажут +25 — +27 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +20 °C;
  • Залив Находка — +16°C;
  • Залив Посьета — +20°C.

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