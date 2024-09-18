Лето заглянуло напоследок: 27 градусов жары и солнце порадуют Приморский край

Posted 17 сентября, 23:18
Published 17 сентября, 23:18
Modified 17 сентября, 23:20
Updated 17 сентября, 23:20
Сегодня, 18 сентября, в некоторых северных районах прогнозируется небольшой дождь, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +17 — +27 °C.
Во Владивостоке переменная облачность и умеренный северо-западный ветер. Воздух прогреется до +23 — +25 °C.
В Уссурийске переменная облачность и слабое северо-западное дуновение ветра, которое усилится до умеренного в течение дня. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25 — +27 °C.
В Находке переменная облачность, ветер — северный и слабый северо-западный разовьется до умеренного. Столбики термометров покажут +25 — +27 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что три тайфуна вышли из Тихого океана.