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Posted 19 сентября, 02:34

Published 19 сентября, 02:34

Modified 19 сентября, 02:36

Updated 19 сентября, 02:36

«Как же жаль животное»: лесного хищника сбили в жилом комплексе Владивостока?

«Как же жаль животное»: лесного хищника сбили в жилом комплексе Владивостока?

19 сентября 2024, 02:34
Фото: 1MI
Сюжет
Экология
Обитательница леса забрела в район Вторая Речка во Владивостоке. К сожалению, прогулка по городу закончилась печально для рыжей красавицы.

Лисица нагрянула в дальневосточную столицу, но, вероятно, была сбита автомобилем. Приморцы опечалены вестью, которая «разлетелась» в новых медиа.

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Жители региона пытаются разобраться в причинах визита неожиданного гостя. Некоторые задаются вопросом, как же погибла плутовка. Но большинство горожан просто напросто опечалены грустной вестью.

«Бедняга. Наверное животный интерес пересилил»;
«Может она отчаянно пыталась найти пропитание?»;
«Скорее всего сбили и оттащили с дороги. Как же жаль ее»;
«Да, люди же постоянно подкармливают лис. Не исключено, что она вышла в город за „вкусняшками“».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна рыжуля заходила во Владивосток. Лиса попала на камеру в районе Тихой.

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