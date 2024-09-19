«Как же жаль животное»: лесного хищника сбили в жилом комплексе Владивостока?

Posted 19 сентября, 02:34
Published 19 сентября, 02:34
Modified 19 сентября, 02:36
Updated 19 сентября, 02:36
Лисица нагрянула в дальневосточную столицу, но, вероятно, была сбита автомобилем. Приморцы опечалены вестью, которая «разлетелась» в новых медиа.
Жители региона пытаются разобраться в причинах визита неожиданного гостя. Некоторые задаются вопросом, как же погибла плутовка. Но большинство горожан просто напросто опечалены грустной вестью.
«Бедняга. Наверное животный интерес пересилил»;
«Может она отчаянно пыталась найти пропитание?»;
«Скорее всего сбили и оттащили с дороги. Как же жаль ее»;
«Да, люди же постоянно подкармливают лис. Не исключено, что она вышла в город за „вкусняшками“».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна рыжуля заходила во Владивосток. Лиса попала на камеру в районе Тихой.