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Posted 19 сентября, 00:59

Published 19 сентября, 00:59

Modified 19 сентября, 01:01

Updated 19 сентября, 01:01

Популярнейший пляж Приморского края интересен путешественникам даже осенью

Море красивое и теплое: популярный пляж Приморья притягивает туристов даже в сентябре

19 сентября 2024, 00:59
Фото: Погода регион

Популярнейший пляж Приморского края интересен путешественникам даже осенью

Сюжет
Погода
Понижение температуры воздуха до минусовых значений уже не за горами, однако отдыхающие на побережье не планируют закругляться с досугом у моря. Люди по сей день нежатся на райских пляжах Приморского края.

Пока северные районы готовятся к серьезным изменениям погоды, юг наслаждается летом в середине сентября. Отдыхающие в Ливадии поделились атмосферой, которая царила на пляже 18 сентября.

На третьем пляже тихо и невероятно красиво. Берег опустел, а море спокойное и теплое. Райский уголок, не так ли?

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в бухте Триозерье купальный сезон тоже еще не завершился. Люди по-прежнему плескаются в кристально чистом море.

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