Море красивое и теплое: популярный пляж Приморья притягивает туристов даже в сентябре

Posted 19 сентября, 00:59
Published 19 сентября, 00:59
Modified 19 сентября, 01:01
Updated 19 сентября, 01:01
Пока северные районы готовятся к серьезным изменениям погоды, юг наслаждается летом в середине сентября. Отдыхающие в Ливадии поделились атмосферой, которая царила на пляже 18 сентября.
На третьем пляже тихо и невероятно красиво. Берег опустел, а море спокойное и теплое. Райский уголок, не так ли?
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в бухте Триозерье купальный сезон тоже еще не завершился. Люди по-прежнему плескаются в кристально чистом море.