Море красивое и теплое: популярный пляж Приморья притягивает туристов даже в сентябре

Популярнейший пляж Приморского края интересен путешественникам даже осенью

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Понижение температуры воздуха до минусовых значений уже не за горами, однако отдыхающие на побережье не планируют закругляться с досугом у моря. Люди по сей день нежатся на райских пляжах Приморского края.