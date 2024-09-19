Наехал и дал деру: автомобилист серьёзно задел пешехода прямо посреди улицы в Приморь

Posted 19 сентября, 04:20
Published 19 сентября, 04:20
Modified 19 сентября, 04:22
Updated 19 сентября, 04:22
Автомобилист серьезно задел мужчину на пешеходном переходе. Инцидент случился на Кирова во Владивостоке. Все произошедшее сняла камера видеорегистратора.
Пешеход переходил дорогу, как вдруг его задела чёрная легковушка. По словам очевидцев, водитель не вышел из авто, и не попытался извиниться, а сразу же уехал.
Запись с камеры видеорегистратора встречного авто появилась в сети. О состоянии задетого пешехода не сообщалось.
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