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Posted 19 сентября, 04:20

Published 19 сентября, 04:20

Modified 19 сентября, 04:22

Updated 19 сентября, 04:22

Водитель легковушки наехал на пешехода в Приморском крае

Наехал и дал деру: автомобилист серьёзно задел пешехода прямо посреди улицы в Приморь

19 сентября 2024, 04:20
Фото: 1MI

Водитель легковушки наехал на пешехода в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Автомобилист сшиб мужчину на пешеходном переходе в Приморье. Сразу после этого виновник аварии скрылся с места происшествия.

Автомобилист серьезно задел мужчину на пешеходном переходе. Инцидент случился на Кирова во Владивостоке. Все произошедшее сняла камера видеорегистратора.

Пешеход переходил дорогу, как вдруг его задела чёрная легковушка. По словам очевидцев, водитель не вышел из авто, и не попытался извиниться, а сразу же уехал.

Видео: vtoryakvdk.

Запись с камеры видеорегистратора встречного авто появилась в сети. О состоянии задетого пешехода не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о девушке, которую около колледжа во Владивостоке сбила машина.

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