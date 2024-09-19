Наехал и дал деру: автомобилист серьёзно задел пешехода прямо посреди улицы в Приморь

Автомобилист серьезно задел мужчину на пешеходном переходе. Инцидент случился на Кирова во Владивостоке. Все произошедшее сняла камера видеорегистратора.



Пешеход переходил дорогу, как вдруг его задела чёрная легковушка. По словам очевидцев, водитель не вышел из авто, и не попытался извиниться, а сразу же уехал.