Неуклюжего косолапого, который вышел на трассу, обсуждают жители Приморья

Posted 19 сентября, 08:51
Published 19 сентября, 08:51
Modified 19 сентября, 08:53
Updated 19 сентября, 08:53
На Камчатке пузатый медведь с огромным трудом пересекал забор возле дороги в поселке Раздольное. Он приковал к себе внимание проезжавших мимо водителей. Видео с мишкой попало в сеть, его обсуждают жители Приморья.
В некоторых телеграм-каналах пытались выдать видео за снятое в Приморье. Читатели быстро сообразили, что на кадрах не Раздольное в Надеждинском районе:
«Это не у нас ведь, а на Камчатке».
В новых медиа под видео с косолапым множество комментариев:
«Милашка косолапый»;
«Вживую встретите — устроит вам милашка»;
«На зиму запасов у него полно зато»;
«Маша кашей перекормила»;
«Слишком плотно поужинал»;
«Ну что ж не помог никто мишке?»;
«Медведица мамой готовится стать»;
«Это скорее всего медведица, весной вылезет из берлоги не одна, а с потомством».
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищниках, которые стали заглядывать в города в Приморье.