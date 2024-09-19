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Posted 19 сентября, 08:51

Published 19 сентября, 08:51

Modified 19 сентября, 08:53

Updated 19 сентября, 08:53

Неуклюжего косолапого, который вышел на трассу, обсуждают жители Приморья

Неуклюжего косолапого, который вышел на трассу, обсуждают жители Приморья

19 сентября 2024, 08:51
Фото: 1MI
Сюжет
Дорога
В новых медиа появилось видео с медведем, который пытается перелезть через ограду на трассе. Жители Приморья активно обсуждают косолапого.

На Камчатке пузатый медведь с огромным трудом пересекал забор возле дороги в поселке Раздольное. Он приковал к себе внимание проезжавших мимо водителей. Видео с мишкой попало в сеть, его обсуждают жители Приморья.

Медведь пытался перелезть через ограду на трассе — видео
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В некоторых телеграм-каналах пытались выдать видео за снятое в Приморье. Читатели быстро сообразили, что на кадрах не Раздольное в Надеждинском районе:

«Это не у нас ведь, а на Камчатке».

В новых медиа под видео с косолапым множество комментариев:

«Милашка косолапый»;
«Вживую встретите — устроит вам милашка»;
«На зиму запасов у него полно зато»;
«Маша кашей перекормила»;
«Слишком плотно поужинал»;
«Ну что ж не помог никто мишке?»;
«Медведица мамой готовится стать»;
«Это скорее всего медведица, весной вылезет из берлоги не одна, а с потомством».

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищниках, которые стали заглядывать в города в Приморье.

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