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Posted 13 сентября, 01:38

Published 13 сентября, 01:38

Modified 13 сентября, 01:40

Updated 13 сентября, 01:40

«Крышу держит, чтобы не поехала»: мужчина прокатился «верхом» на фуре во Владивостоке

«Крышу держит, чтобы не поехала»: мужчина прокатился «верхом» на фуре во Владивостоке

13 сентября 2024, 01:38
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Безопасность
Приморец разъезжал на большегрузе необычным способом, — расположившись на крыше авто во Владивостоке. Отвага земляка удивила жителей региона.

Многотонник проехался с уникальной рассадкой пассажиров. Мужчина проехался по дальневосточной столице на крыше крупногабаритного транспорта.

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Пользователей новых медиа поразила сложившаяся ситуация на дороге.

«Он следит за безопасностью»;
«Он провода поднимает, чтобы не задеть»;
«А может хочет зайцем рвануть на дальняк?»;
«Наверное держит тент, но улетит вместе с ним при ветре»;
«Да он крышу держит, чтобы не поехала».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автобус разулся прямо на дороге в пригороде Владивостока.

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