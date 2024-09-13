«Крышу держит, чтобы не поехала»: мужчина прокатился «верхом» на фуре во Владивостоке

Posted 13 сентября, 01:38
Published 13 сентября, 01:38
Modified 13 сентября, 01:40
Updated 13 сентября, 01:40
Многотонник проехался с уникальной рассадкой пассажиров. Мужчина проехался по дальневосточной столице на крыше крупногабаритного транспорта.
Пользователей новых медиа поразила сложившаяся ситуация на дороге.
«Он следит за безопасностью»;
«Он провода поднимает, чтобы не задеть»;
«А может хочет зайцем рвануть на дальняк?»;
«Наверное держит тент, но улетит вместе с ним при ветре»;
«Да он крышу держит, чтобы не поехала».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автобус разулся прямо на дороге в пригороде Владивостока.