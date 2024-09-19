Прощаются с летом: туристы продолжают купаться на популярнейшем пляже Владивостока

Posted 19 сентября, 06:22
Published 19 сентября, 06:22
Modified 19 сентября, 06:24
Updated 19 сентября, 06:24
Жители дальневосточной столицы, вероятно, не планируют завершать купальный сезон в регионе. В новых медиа появился снимок, сделанный в бухте Лазурная. На фото видно, что приморцы купаются на излюбленном шаморовском берегу.
Более того, судя по кадру, плескаются в воде даже дети. Тем не менее, море спокойное и, видимо, достаточно теплое.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что метеорологическое лето закончится именно сегодня, 19 сентября. Завтра в Приморском крае станет намного холоднее.