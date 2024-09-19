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Posted 19 сентября, 06:22

Published 19 сентября, 06:22

Modified 19 сентября, 06:24

Updated 19 сентября, 06:24

Отдыхающие в Приморье купаются в море даже в конце сентября

Прощаются с летом: туристы продолжают купаться на популярнейшем пляже Владивостока

19 сентября 2024, 06:22
Фото: vostokmedia.com

Отдыхающие в Приморье купаются в море даже в конце сентября

Сюжет
Дети
Невероятно, но факт — горожане все еще окунают свои тела в воду на Шаморе во Владивостоке. Пляжный сезон все никак не закончится в Приморском крае.

Жители дальневосточной столицы, вероятно, не планируют завершать купальный сезон в регионе. В новых медиа появился снимок, сделанный в бухте Лазурная. На фото видно, что приморцы купаются на излюбленном шаморовском берегу.

Более того, судя по кадру, плескаются в воде даже дети. Тем не менее, море спокойное и, видимо, достаточно теплое.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что метеорологическое лето закончится именно сегодня, 19 сентября. Завтра в Приморском крае станет намного холоднее.

Теперь точно: лето — всё — в Приморье вот-вот станет по-осеннему холодно
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