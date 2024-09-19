vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 01:27

Published 19 сентября, 01:27

Modified 19 сентября, 01:29

Updated 19 сентября, 01:29

Вода — парное молоко: пляжный сезон продолжается во Владивостоке — фото

Вода — парное молоко: пляжный сезон продолжается во Владивостоке — фото

19 сентября 2024, 01:27
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Погода
Большая часть сентября уже прошла, но некоторые жители Приморского края все еще отдыхают на живописных пляжах региона.

Если на пляже именитой Ливадии отдыхающие просто отмечают, что море теплое, то во Владивостоке приморцы заявляют, что вода чуть ли не парное молоко.

Море красивое и теплое: популярный пляж Приморья притягивает туристов даже в сентябре
Узнать подробнее

Пролив, разделяющий острова Русский и Попова, приятно удивил горожан, которые решили искупаться вчера, 18 сентября.

«Пролив Старка. Вода около 22 градусов, воздух по ощущениям 24-26», — отметил подписчик новых медиа.
Фото: Погода 25 регион

Жители региона задумались о поездке на побережье в ближайшее время.

«Погода шепчет… Вечером сгоняю на пляж»;
«Смотрю и прям купаться захотелось».

Получается, тот, кто не успел окунуть свое тело в море, может сделать это сегодня. Ведь совсем скоро резкое похолодание, вероятно, закончит пляжный сезон в регионе.

Осенняя погода — on: после дождей резко похолодает в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Удивительное зрелище: голубое создание на чёрных «ножках» заметили в Приморье — видеоОсадки отступят: синоптики порадовали прогнозом на завтра жителей Приморья«Вода необычайно теплая»: туристы шокированы пляжем на севере Приморского края
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Море#Тепло#Пляжный сезон#Приморский край#Вода#Пляж#Ливадия#Приморцы#Воздух
Подпишитесь
Популярное