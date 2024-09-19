Вода — парное молоко: пляжный сезон продолжается во Владивостоке — фото

Posted 19 сентября, 01:27
Published 19 сентября, 01:27
Modified 19 сентября, 01:29
Updated 19 сентября, 01:29
Если на пляже именитой Ливадии отдыхающие просто отмечают, что море теплое, то во Владивостоке приморцы заявляют, что вода чуть ли не парное молоко.
Пролив, разделяющий острова Русский и Попова, приятно удивил горожан, которые решили искупаться вчера, 18 сентября.
«Пролив Старка. Вода около 22 градусов, воздух по ощущениям 24-26», — отметил подписчик новых медиа.
Жители региона задумались о поездке на побережье в ближайшее время.
«Погода шепчет… Вечером сгоняю на пляж»;
«Смотрю и прям купаться захотелось».
Получается, тот, кто не успел окунуть свое тело в море, может сделать это сегодня. Ведь совсем скоро резкое похолодание, вероятно, закончит пляжный сезон в регионе.