«Удивительно, но факт»: редкие хищницы умело лазают по деревьям в Приморье — фото

Posted 19 сентября, 07:17
Published 19 сентября, 07:17
Modified 19 сентября, 07:19
Updated 19 сентября, 07:19
Грациозная кошечка ЭLЕОнора конечно не прыгала с ветки на ветку, но зато она эффектно прошлась по бревну на территории национального парка «Земля леопарда». Взгляд у хищницы профессиональный, под стать модели. Только взгляните на снимки, животное будто позирует на камеру.
Важно отметить, что леопарды действительно лазают по деревьям, но нечасто используют этот навык.
«Горный рельеф южного Приморья закономерно способствует развитию навыков альпиниста», — сообщили в дирекции нацпарка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нежности любовной парочки под покровом ночи попали на камеру в Приморском крае.