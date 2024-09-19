«Удивительно, но факт»: редкие хищницы умело лазают по деревьям в Приморье — фото

Грациозная кошечка ЭLЕОнора конечно не прыгала с ветки на ветку, но зато она эффектно прошлась по бревну на территории национального парка «Земля леопарда». Взгляд у хищницы профессиональный, под стать модели. Только взгляните на снимки, животное будто позирует на камеру.