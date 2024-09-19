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Posted 19 сентября, 06:42

Published 19 сентября, 06:42

Modified 19 сентября, 06:44

Updated 19 сентября, 06:44

Почему врачи против купания в море на пляжах Приморского края?

Здоровье детей под ударом: купаться на пляжах Приморья стало опасно

19 сентября 2024, 06:42
Фото: vostokmedia.com

Почему врачи против купания в море на пляжах Приморского края?

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Погода
Пока жители Приморского края наслаждаются досугом на побережье, детское здравоохранение региона взывает население к безопасности.

Приморцы продолжаются купаться в море, несмотря на то, что осень вступает в свои права уже на протяжении 19 дней. Летний досуг в холодный период может плохо сказаться на здоровье, сообщает региональное детское здравоохранение.

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Официально купальный сезон уже завершился, но жители края пренебрегают запретом. К чему же может привести плавание в холодной воде?

По данным специалистов Краевой детской клинической больницы №1, в отделение нефрологии стали чаще обращаться дети с подозрениями на цистит и пиелонефрит.

Родителям стоит внимательнее подходить к выбору досуга для ребенка и не переохлаждать неокрепший организм. Если же появились тревожные симптомы, то не стоит заниматься «домашней медициной». Необходимо своевременно обратиться в медучреждение.

«Не занимайтесь самолечением, так как это может привести к дальнейшему воспалению почек», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже совсем скоро осень принесет резкое похолодание в Приморский край.

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