Здоровье детей под ударом: купаться на пляжах Приморья стало опасно

Posted 19 сентября, 06:42
Published 19 сентября, 06:42
Modified 19 сентября, 06:44
Updated 19 сентября, 06:44
Приморцы продолжаются купаться в море, несмотря на то, что осень вступает в свои права уже на протяжении 19 дней. Летний досуг в холодный период может плохо сказаться на здоровье, сообщает региональное детское здравоохранение.
Официально купальный сезон уже завершился, но жители края пренебрегают запретом. К чему же может привести плавание в холодной воде?
По данным специалистов Краевой детской клинической больницы №1, в отделение нефрологии стали чаще обращаться дети с подозрениями на цистит и пиелонефрит.
Родителям стоит внимательнее подходить к выбору досуга для ребенка и не переохлаждать неокрепший организм. Если же появились тревожные симптомы, то не стоит заниматься «домашней медициной». Необходимо своевременно обратиться в медучреждение.
«Не занимайтесь самолечением, так как это может привести к дальнейшему воспалению почек», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже совсем скоро осень принесет резкое похолодание в Приморский край.