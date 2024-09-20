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Posted 20 сентября, 07:01

Published 20 сентября, 07:01

Modified 20 сентября, 07:03

Updated 20 сентября, 07:03

Девушка почти разделась посреди улицы в Приморском крае

«Даже песику стыдно»: дама с собачкой устроила жаркие танцы нагишом в Приморье —фото

20 сентября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney

Девушка почти разделась посреди улицы в Приморском крае

Сюжет
Дорога
Минувшая ночь выдалась горячей, как минимум, для двоих жителей Приморского края. В Уссурийске леди распахнула халат и заставила обомлеть мимо проезжающих горожан.

На одной из центральных улиц Уссурийска приключился удивительный случай. Поздней ночью на Советской горожанка в халате продемонстрировала свои прелести землякам, которые оказались поблизости во время экстравагантного перфоманса.

Женщина танцевала, затем, загадочно повернувшись, оголила свое тело. К такому повороту событий, вероятно, никто не был готов, кроме само «артистки». К слову, судя по фото, шокированы не только люди, но и собака танцовщицы.

Фото: mark2_che

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жесткий конфликт произошел между приморцами прямо на проезжей части.

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