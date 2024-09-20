«Даже песику стыдно»: дама с собачкой устроила жаркие танцы нагишом в Приморье —фото

Posted 20 сентября, 07:01
Published 20 сентября, 07:01
Modified 20 сентября, 07:03
Updated 20 сентября, 07:03
На одной из центральных улиц Уссурийска приключился удивительный случай. Поздней ночью на Советской горожанка в халате продемонстрировала свои прелести землякам, которые оказались поблизости во время экстравагантного перфоманса.
Женщина танцевала, затем, загадочно повернувшись, оголила свое тело. К такому повороту событий, вероятно, никто не был готов, кроме само «артистки». К слову, судя по фото, шокированы не только люди, но и собака танцовщицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жесткий конфликт произошел между приморцами прямо на проезжей части.