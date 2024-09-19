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Posted 19 сентября, 04:47

Published 19 сентября, 04:47

Modified 19 сентября, 04:50

Updated 19 сентября, 04:50

То ли девица, то ли молодец: детали жуткого ДТП с перевернутым Subaru в Приморье

То ли девица, то ли молодец: детали жуткого ДТП с перевернутым Subaru в Приморье

19 сентября 2024, 04:47
Фото: prim_police
Сюжет
ДТП
В полиции рассказали подробности страшного дорожного инцидента. Также стало известно о состоянии пострадавшей в аварии девушки.

Минувшей ночью произошло чудовищное ДТП в Находке. Новые медиа сообщили, что виновницей происшествия стала нетрезвая девушка, но все оказалось не так…

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В telegram-канаде регионального МВД рассказали подробности резонансной аварии. Рулевой Honda Fit врезался во впередиидущий Subaru Impreza.

В результате инцидента пострадала пассажирка виновника аварии, девушке назначили амбулаторное лечение. О состоянии автомобилиста на «Субару» не сообщается.

Также правоохранители установили, что водитель управлял «Хондой» без автоправ и в состоянии опьянения. Рулевой «Фита» находится в камере для административно задержанных. По факту дорожного происшествия завели несколько дел.

Приморцы шокированы обстоятельствами аварии.

«Без удостоверения нетрезвый сел за руль. Ну что с этим миром не так?»;
«Вот так, села в машину с товарищем подшофе, в итоге в больницу попала»;
«Надеюсь, накажут по всей строгости, чтобы неповадно было садиться в неадекватном состоянии за руль»;
«Интернет — это одна сплошная сплетня. Пьяная девушка оказалась мужиком без прав».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина оказался на скамье подсудимых после попытки подкупа избирателей во время выборов в Дальнереченске.

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