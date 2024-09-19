То ли девица, то ли молодец: детали жуткого ДТП с перевернутым Subaru в Приморье

Posted 19 сентября, 04:47
Published 19 сентября, 04:47
Modified 19 сентября, 04:50
Updated 19 сентября, 04:50
Минувшей ночью произошло чудовищное ДТП в Находке. Новые медиа сообщили, что виновницей происшествия стала нетрезвая девушка, но все оказалось не так…
В telegram-канаде регионального МВД рассказали подробности резонансной аварии. Рулевой Honda Fit врезался во впередиидущий Subaru Impreza.
В результате инцидента пострадала пассажирка виновника аварии, девушке назначили амбулаторное лечение. О состоянии автомобилиста на «Субару» не сообщается.
Также правоохранители установили, что водитель управлял «Хондой» без автоправ и в состоянии опьянения. Рулевой «Фита» находится в камере для административно задержанных. По факту дорожного происшествия завели несколько дел.
Приморцы шокированы обстоятельствами аварии.
«Без удостоверения нетрезвый сел за руль. Ну что с этим миром не так?»;
«Вот так, села в машину с товарищем подшофе, в итоге в больницу попала»;
«Надеюсь, накажут по всей строгости, чтобы неповадно было садиться в неадекватном состоянии за руль»;
«Интернет — это одна сплошная сплетня. Пьяная девушка оказалась мужиком без прав».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина оказался на скамье подсудимых после попытки подкупа избирателей во время выборов в Дальнереченске.