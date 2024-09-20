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Posted 19 сентября, 23:43

Published 19 сентября, 23:43

Modified 19 сентября, 23:45

Updated 19 сентября, 23:45

Непогода и сильные ветра ожидаются в Приморье

Холода ударили: дожди и низкие температуры наведаются в Приморский край

19 сентября 2024, 23:43
Фото: 1MI

Непогода и сильные ветра ожидаются в Приморье

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Погода
Вчера закончилось метеорологическое лето в Приморье. А уже сегодня в регион нагрянул атмосферный фронт, который сопроводят низкие температуры и жуткие ветра.

Сегодня, 20 сентября, в регионе ожидаются дожди и сильные ветра, сообщает «Примгидромет», Температурный фон составит +6 — +17 °C.

Во Владивостоке будет облачно и ветрено. После полудня прогнозируется сильный северо-западный ветер. Воздух прогреется до +11 — +13 °C.

В Уссурийске переменная облачность и сильный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 °C.

В Находке переменная облачность и сильное дуновение северного ветра. Столбики термометров покажут +16 — +18 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +20°C;
  • Залив Находка — +16°C;
  • Залив Посьета — +20°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вчера, 19 сентября закончилось метеорологическое лето в Приморском крае.

Теперь точно: лето — всё — в Приморье вот-вот станет по-осеннему холодно
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