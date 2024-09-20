Холода ударили: дожди и низкие температуры наведаются в Приморский край

Posted 19 сентября, 23:43
Published 19 сентября, 23:43
Modified 19 сентября, 23:45
Updated 19 сентября, 23:45
Сегодня, 20 сентября, в регионе ожидаются дожди и сильные ветра, сообщает «Примгидромет», Температурный фон составит +6 — +17 °C.
Во Владивостоке будет облачно и ветрено. После полудня прогнозируется сильный северо-западный ветер. Воздух прогреется до +11 — +13 °C.
В Уссурийске переменная облачность и сильный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 °C.
В Находке переменная облачность и сильное дуновение северного ветра. Столбики термометров покажут +16 — +18 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вчера, 19 сентября закончилось метеорологическое лето в Приморском крае.