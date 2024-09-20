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Posted 20 сентября, 00:52

Published 20 сентября, 00:52

Modified 20 сентября, 00:54

Updated 20 сентября, 00:54

Материалы с крыши детского сада угрожают прохожим во Владивостоке

«Садик-убийца»: Ветер сносит листы железа с крыши в прохожих во Владивостоке — видео

20 сентября 2024, 00:52
Фото: novosti_primorye25

Материалы с крыши детского сада угрожают прохожим во Владивостоке

Сюжет
Строительство
Материалы с крыши детского сада во Владивостоке разлетаются по территории из-за сильнейшего ветра. Некоторым мамам приходится закрывать собой детей.

В детском саду во Владивостоке идет ремонт покрытия крыши. Очень сильный ветер внес свои коррективы: стройматериалы разлетелись в разные стороны, едва не искалечив прохожих.

Несколько женщин были вынуждены использовать свое тело как щит, чтобы защитить детей от летающих листов стройматериалов.

Видео с места появилось в сети. Многие уворачиваются от летящих фрагментов крыши прямо на ходу. О пострадавших не сообщали.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее «Восток-Медиа» писало об очень сильном ветре, который техника принимает за шум приборов.

Умная техника стала принимать ветер за сильный шум во Владивостоке — фото
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