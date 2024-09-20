«Садик-убийца»: Ветер сносит листы железа с крыши в прохожих во Владивостоке — видео

Posted 20 сентября, 00:52
Published 20 сентября, 00:52
Modified 20 сентября, 00:54
Updated 20 сентября, 00:54
В детском саду во Владивостоке идет ремонт покрытия крыши. Очень сильный ветер внес свои коррективы: стройматериалы разлетелись в разные стороны, едва не искалечив прохожих.
Несколько женщин были вынуждены использовать свое тело как щит, чтобы защитить детей от летающих листов стройматериалов.
Видео с места появилось в сети. Многие уворачиваются от летящих фрагментов крыши прямо на ходу. О пострадавших не сообщали.