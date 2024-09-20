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Posted 20 сентября, 03:32

Published 20 сентября, 03:32

Modified 20 сентября, 03:34

Updated 20 сентября, 03:34

Дружелюбная стая косаток удивила рыбаков в Приморье

«Сейчас врежется»: огромные косатки окружили рыбацкую лодку в Приморье — видео

20 сентября 2024, 03:32
Фото: vostokmedia.com

Дружелюбная стая косаток удивила рыбаков в Приморье

Сюжет
Рыбалка
В Приморье рыбаки заметили дружелюбную стаю косаток, которая подплыла к резиновой лодке в районе Рудной Пристани.

В Японском море у берегов Приморья рыбаки увидели группу дружелюбных китов.

Косатки целой стаей подплыли очень близко к лодке, на которой находились люди. Вели себя животные довольно дружелюбно. Рыбаков очень удивило их поведение: обычно косаток называют «китами‐убийцами», но с ними они были очень осторожны.

Видео: Vlnews25.

Поразительную встречу запечатлели на видео неподалеку от Рудной Пристани.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное древнее существо нашли отдыхабщие на берегу моря в Приморском крае.

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#Общество#Видео#Рыбаки#Рыбалка#Косатки#Приморский край#Приморье#Японское море
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