«Сейчас врежется»: огромные косатки окружили рыбацкую лодку в Приморье — видео

Posted 20 сентября, 03:32
Published 20 сентября, 03:32
Modified 20 сентября, 03:34
Updated 20 сентября, 03:34
В Японском море у берегов Приморья рыбаки увидели группу дружелюбных китов.
Косатки целой стаей подплыли очень близко к лодке, на которой находились люди. Вели себя животные довольно дружелюбно. Рыбаков очень удивило их поведение: обычно косаток называют «китами‐убийцами», но с ними они были очень осторожны.
Поразительную встречу запечатлели на видео неподалеку от Рудной Пристани.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное древнее существо нашли отдыхабщие на берегу моря в Приморском крае.