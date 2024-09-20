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Posted 20 сентября, 01:43

Published 20 сентября, 01:43

Modified 20 сентября, 02:20

Updated 20 сентября, 02:20

Сорвал золотой кулон с шеи пенсионерки среди бела дня: вора поймали во Владивостоке

Сорвал золотой кулон с шеи пенсионерки среди бела дня: вора поймали во Владивостоке

20 сентября 2024, 01:43
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Грабитель сорвал с шеи женщины цепочку с кулоном и скрылся. В отделении полиции во Владивостоке он признался в содеянном.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении, вычислив его по горячим следам.

В дежурной части отдела полиции номер пять во Владивостоке поступила жалоба 70-летней жительницы города на грабеж.

Стало известно, что женщина возвращалась домой из магазина и была ограблена неизвестным мужчиной на улице Русской. Он сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию, оценив причиненный ущерб в 30 тысяч рублей.

Следователями УМВД России во Владивостоке при помощи оперативных действий была выявлена личность и местоположение подозреваемого — 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.

Видео: prim_police.

Преступника доставили в отдел полиции, он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж».

В отношении подозреваемого было решено избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о вооруженном ограблении ради блокнота.

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