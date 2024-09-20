Сорвал золотой кулон с шеи пенсионерки среди бела дня: вора поймали во Владивостоке

Posted 20 сентября, 01:43
Published 20 сентября, 01:43
Modified 20 сентября, 02:20
Updated 20 сентября, 02:20
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении, вычислив его по горячим следам.
В дежурной части отдела полиции номер пять во Владивостоке поступила жалоба 70-летней жительницы города на грабеж.
Стало известно, что женщина возвращалась домой из магазина и была ограблена неизвестным мужчиной на улице Русской. Он сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и скрылся.
Потерпевшая обратилась в полицию, оценив причиненный ущерб в 30 тысяч рублей.
Следователями УМВД России во Владивостоке при помощи оперативных действий была выявлена личность и местоположение подозреваемого — 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.
Преступника доставили в отдел полиции, он признал свою вину.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж».
В отношении подозреваемого было решено избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о вооруженном ограблении ради блокнота.