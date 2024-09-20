Ураганный ветер и жуткие ливни: какие районы Приморья в зоне риска?

Posted 20 сентября, 05:42
Published 20 сентября, 05:42
Modified 20 сентября, 05:44
Updated 20 сентября, 05:44
По данным портала «Маглипогода», в Японское море могут выйти волновой циклон и тайфун. Более того, бушующая стихия может «зацепить» и Приморье.
«Вообще очень интересно, что такое происходит в середине сентября. Южнее фронта сейчас температура воздуха выше +30 градусов, а севернее ниже +10», — отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
Не исключено, что ухудшение погоды будет сопровождаться ураганным ветром и сильными ливнями. Важно отметить, что опасное явление находится вблизи Приморья, — в южных районах есть вероятность ухудшения синоптической обстановки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей неделе в крае температура воздуха упадет до минусовых значений.