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Posted 20 сентября, 05:42

Published 20 сентября, 05:42

Modified 20 сентября, 05:44

Updated 20 сентября, 05:44

Сильные ветра и дожди могут ударить по Приморскому краю

Ураганный ветер и жуткие ливни: какие районы Приморья в зоне риска?

20 сентября 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney

Сильные ветра и дожди могут ударить по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Приморский край оказался в непростой ситуации, — опасные осадки начинают бушевать вблизи региона, — в Японском море. Какие районы могут пострадать из-за ухудшения погоды? — узнаете в материале.

По данным портала «Маглипогода», в Японское море могут выйти волновой циклон и тайфун. Более того, бушующая стихия может «зацепить» и Приморье.

«Вообще очень интересно, что такое происходит в середине сентября. Южнее фронта сейчас температура воздуха выше +30 градусов, а севернее ниже +10», — отметил основатель сайта Руслан Юрковский.

Не исключено, что ухудшение погоды будет сопровождаться ураганным ветром и сильными ливнями. Важно отметить, что опасное явление находится вблизи Приморья, — в южных районах есть вероятность ухудшения синоптической обстановки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей неделе в крае температура воздуха упадет до минусовых значений.

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