Горожане столпились и снимают на видео: свиньи завтракают на мусорке во Владивостоке

Как животные оказались в городе и почему они едят на мусорке — неизвестно. Ведь, судя по внешнему виду, они навряд ли бездомные. Да и «ничейных» пятачков, вероятно, не бывает в Приморье. Не исключено, что хозяин хрюшек устроил видеосъемку на данной локации.