Горожане столпились и снимают на видео: свиньи завтракают на мусорке во Владивостоке

Posted 24 сентября, 00:46
Published 24 сентября, 00:46
Modified 24 сентября, 00:48
Updated 24 сентября, 00:48
Горожане собрались около мусорных контейнеров на улице Связи в дальневосточной столице не просто так. Всему виной необычное зрелище — настоящие свиньи трапезничали прямо из пакета на площадке для вывоза отходов, сообщают в новых медиа.
Как животные оказались в городе и почему они едят на мусорке — неизвестно. Ведь, судя по внешнему виду, они навряд ли бездомные. Да и «ничейных» пятачков, вероятно, не бывает в Приморье. Не исключено, что хозяин хрюшек устроил видеосъемку на данной локации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезные изменения грядут в системе вывоза мусора в Приморском крае.