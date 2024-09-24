vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 00:46

Published 24 сентября, 00:46

Modified 24 сентября, 00:48

Updated 24 сентября, 00:48

Свиньи устроили завтрак на мусорке около многоэтажек во Владивостоке

Горожане столпились и снимают на видео: свиньи завтракают на мусорке во Владивостоке

24 сентября 2024, 00:46
Фото: Изображение Midjourney

Свиньи устроили завтрак на мусорке около многоэтажек во Владивостоке

Сюжет
Животные
Нередко мусорные баки окружают птицы, коты и собаки. Но Владивосток и тут отличился, — в спальный район города затесались пятачки.

Горожане собрались около мусорных контейнеров на улице Связи в дальневосточной столице не просто так. Всему виной необычное зрелище — настоящие свиньи трапезничали прямо из пакета на площадке для вывоза отходов, сообщают в новых медиа.

Как животные оказались в городе и почему они едят на мусорке — неизвестно. Ведь, судя по внешнему виду, они навряд ли бездомные. Да и «ничейных» пятачков, вероятно, не бывает в Приморье. Не исключено, что хозяин хрюшек устроил видеосъемку на данной локации.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезные изменения грядут в системе вывоза мусора в Приморском крае.

Этого ждали все: губернатор Приморья инициировал изменение системы вывоза мусора
Узнать подробнее
Читайте также:
Добро пожаловать домой: ничейные «хвостики» обрели хозяев на выставке во ВладивостокеЖуткое соседство: рукокрылые «вампиры» заполоняют многоэтажки Владивостока — фото«И не боятся ведь»: милые зверята все чаще подходят к людям во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Животные#Мусор#Утилизация отходов#Приморский край
Подпишитесь
Популярное