Не уступил дорогу и отправил машину в кювет: подросток спровоцировал ДТП в Приморье

В Черниговском районе случилась авария на Октябрьской. 15-летний водитель мотоцикла Regulmoto Sport 003 не уступил дорогу Toyota Corolla Filder, выезжая на главную со второстепенной дороги. В результате водитель легковушки потерял управление и съехал в кювет.