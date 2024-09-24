Не уступил дорогу и отправил машину в кювет: подросток спровоцировал ДТП в Приморье

Posted 24 сентября, 00:17
Published 24 сентября, 00:17
Modified 24 сентября, 00:19
Updated 24 сентября, 00:19
В Черниговском районе случилась авария на Октябрьской. 15-летний водитель мотоцикла Regulmoto Sport 003 не уступил дорогу Toyota Corolla Filder, выезжая на главную со второстепенной дороги. В результате водитель легковушки потерял управление и съехал в кювет.
Подростки на мопедах и мотоциклах уже не раз фигурировали в новостях в Приморье.
Пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла, его 16-летний пассажир и 56-летний водитель Toyota Corolla Filder.
Выяснилось, что подросток управлял байком без водительских прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован.
По факту аварии начато административное расследование согласно законодательству, проводятся необходимые проверки. После завершения расследования будет принято соответствующее решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Уссурийске.