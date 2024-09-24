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Posted 24 сентября, 00:17

Published 24 сентября, 00:17

Modified 24 сентября, 00:19

Updated 24 сентября, 00:19

Несовершеннолетний байкер спровоцировал ДТП в Приморском крае

Не уступил дорогу и отправил машину в кювет: подросток спровоцировал ДТП в Приморье

24 сентября 2024, 00:17
Фото: prim_police

Несовершеннолетний байкер спровоцировал ДТП в Приморском крае

Сюжет
Подростки
Подросток на мотоцикле в Черниговском районе устроил ДТП, не уступив дорогу автомобилю. Машина вылетела в кювет, есть пострадавшие.

В Черниговском районе случилась авария на Октябрьской. 15-летний водитель мотоцикла Regulmoto Sport 003 не уступил дорогу Toyota Corolla Filder, выезжая на главную со второстепенной дороги. В результате водитель легковушки потерял управление и съехал в кювет.

Подростки на мопедах и мотоциклах уже не раз фигурировали в новостях в Приморье.

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Пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла, его 16-летний пассажир и 56-летний водитель Toyota Corolla Filder.

Выяснилось, что подросток управлял байком без водительских прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован.

Фото: prim_police

По факту аварии начато административное расследование согласно законодательству, проводятся необходимые проверки. После завершения расследования будет принято соответствующее решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Уссурийске.

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