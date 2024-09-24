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Posted 24 сентября, 00:10

Published 24 сентября, 00:10

Modified 24 сентября, 00:17

Updated 24 сентября, 00:17

Врачи восстановили руку мужчине, который сам же и отрезал ее в Приморье

Невероятный факт: в Приморье мужчина отпилил себе руку, но медики пришили ее обратно

24 сентября 2024, 00:10
Фото: 1MI

Врачи восстановили руку мужчине, который сам же и отрезал ее в Приморье

Сюжет
Медицина
Житель Владивостока лишился конечности, но счастливчик вовремя оказался в руках врачей. Специалисты не только восстановили конечность, но и избежали некроза.

Житель краевой столицы отпилил себе руку, — он нанес себе серьезную бытовую травму, когда работал пилой, — сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. Горожанин поступил в медучреждение с открытым переломом предплечья, которое держалось на мягких тканях.

Сосудистые хирурги и травматологи провели сложную операцию и спасли руку пациента.

«Первоначально была выполнена репозиция костей, а затем восстановление поврежденных артерий», — отметили в telegram-канале организации.

Когда медикам удалось восстановить кровоток, они ушили мышцы и завершили хирургическое вмешательство.

«Важно отметить, что успешное восстановление кровоснабжения кисти — это один из ключевых факторов, влияющих на положительный результат исхода операции, так как недостаток крови может привести к некрозу тканей», — подчеркнули в медучреждении.

Благодаря высокому уровню профессионализма врачей и современным методам лечения есть все шансы на успешное восстановление функциональности кисти.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как скорая помощь спасла девочку, которую проткнула арматура во Владивостоке.

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