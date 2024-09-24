Невероятный факт: в Приморье мужчина отпилил себе руку, но медики пришили ее обратно

Житель краевой столицы отпилил себе руку, — он нанес себе серьезную бытовую травму, когда работал пилой, — сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. Горожанин поступил в медучреждение с открытым переломом предплечья, которое держалось на мягких тканях.