Невероятный факт: в Приморье мужчина отпилил себе руку, но медики пришили ее обратно

Posted 24 сентября, 00:10
Published 24 сентября, 00:10
Modified 24 сентября, 00:17
Updated 24 сентября, 00:17
Житель краевой столицы отпилил себе руку, — он нанес себе серьезную бытовую травму, когда работал пилой, — сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. Горожанин поступил в медучреждение с открытым переломом предплечья, которое держалось на мягких тканях.
Сосудистые хирурги и травматологи провели сложную операцию и спасли руку пациента.
«Первоначально была выполнена репозиция костей, а затем восстановление поврежденных артерий», — отметили в telegram-канале организации.
Когда медикам удалось восстановить кровоток, они ушили мышцы и завершили хирургическое вмешательство.
«Важно отметить, что успешное восстановление кровоснабжения кисти — это один из ключевых факторов, влияющих на положительный результат исхода операции, так как недостаток крови может привести к некрозу тканей», — подчеркнули в медучреждении.
Благодаря высокому уровню профессионализма врачей и современным методам лечения есть все шансы на успешное восстановление функциональности кисти.
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