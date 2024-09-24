vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 01:05

Published 24 сентября, 01:05

Modified 24 сентября, 01:07

Updated 24 сентября, 01:07

Непогода и холодные ночи ожидаются в Приморском крае

Ноль градусов и циклон: на какие районы Приморья обрушатся дожди в ближайшее время?

24 сентября 2024, 01:05
Фото: 1MI

Непогода и холодные ночи ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Осень неторопливо подбирается к Приморскому краю. Но, вероятно, дожди решили ускорить наступление холодов в регионе.

Сегодня, 24 сентября, в регионе станет чуточку теплее, чем вчера, сообщает «Примгидромет». Ближайшая ночь будет дождливой из-за китайского циклона, который накроет западные районы. Температура воздуха составит +8 — +16°С. На востоке прохладнее — 0 — +6°С.

Завтра, 25 сентября, непогода устремится к западным границам края, — ближе к вечеру там начнутся дожди. Температурный фон составит +17 — +24°С.

Во Владивостоке сегодня будет теплее, чем вчера, на 1 — 3 градуса. Завтра серьезных осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +17 — +20°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дни становятся все прохладнее и прохладнее в Приморском крае.

Становится еще прохладнее: осень скромно и неспеша осваивается в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Прогноз аномалий на август: какие районы Приморья пострадают от интенсивных осадков?Дальше только хуже: дожди и понижение температур ожидаются в ПриморьеОт бодрящего холода 5°С до жуткой жары 32°С: погодные качели начинаются в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь#Температура#Циклон#Восток#Примгидромет#Приморский край#Осадки#Запад#Прогноз
Подпишитесь
Популярное