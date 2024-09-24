Ноль градусов и циклон: на какие районы Приморья обрушатся дожди в ближайшее время?

Posted 24 сентября, 01:05
Published 24 сентября, 01:05
Modified 24 сентября, 01:07
Updated 24 сентября, 01:07
Сегодня, 24 сентября, в регионе станет чуточку теплее, чем вчера, сообщает «Примгидромет». Ближайшая ночь будет дождливой из-за китайского циклона, который накроет западные районы. Температура воздуха составит +8 — +16°С. На востоке прохладнее — 0 — +6°С.
Завтра, 25 сентября, непогода устремится к западным границам края, — ближе к вечеру там начнутся дожди. Температурный фон составит +17 — +24°С.
Во Владивостоке сегодня будет теплее, чем вчера, на 1 — 3 градуса. Завтра серьезных осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +17 — +20°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дни становятся все прохладнее и прохладнее в Приморском крае.