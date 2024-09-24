vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 23:47

Published 23 сентября, 23:47

Modified 23 сентября, 23:49

Updated 23 сентября, 23:49

Осенняя погода постепенно устанавливается в Приморском крае

Становится еще прохладнее: осень скромно и неспеша осваивается в Приморье

23 сентября 2024, 23:47
Фото: vostokmedia.com

Осенняя погода постепенно устанавливается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Осень медленно, но верно подбирается к Приморскому краю. В регионе ожидается солнце, но его лучи будут греть не так, как прежде.

Сегодня, 24 сентября, в регионе ожидается умеренный южный ветер. Температурный фон составит +17 — +24°C.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Южное дуновение усилится после обеда. Воздух прогреется до +18 — +20°C.

В Уссурийске дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22°C.

В Находке день пройдет без осадков. Термометры покажут +21 — +23°C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +18°C
  • Залив Находка — +15°C
  • Залив Посьета — +19°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда дожди хлынут в Приморском крае.

Похолодание и циклон: когда дожди окатят Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Лето заглянуло напоследок: 27 градусов жары и солнце порадуют Приморский крайПервый день осени будет дождливым в ПриморьеСолнца не видно: тучи и дожди ждут жителей Приморья
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Прогноз погоды#Ветер#Приморский край#Температура воздуха#Амурский залив#Залив Посьета#Залив Находка
Подпишитесь
Популярное