Становится еще прохладнее: осень скромно и неспеша осваивается в Приморье

Posted 23 сентября, 23:47
Published 23 сентября, 23:47
Modified 23 сентября, 23:49
Updated 23 сентября, 23:49
Сегодня, 24 сентября, в регионе ожидается умеренный южный ветер. Температурный фон составит +17 — +24°C.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Южное дуновение усилится после обеда. Воздух прогреется до +18 — +20°C.
В Уссурийске дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22°C.
В Находке день пройдет без осадков. Термометры покажут +21 — +23°C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда дожди хлынут в Приморском крае.