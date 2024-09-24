Потепление или заморозки? В Приморье -1, что будет дальше?

Posted 24 сентября, 00:48
Published 24 сентября, 00:48
Modified 24 сентября, 00:50
Updated 24 сентября, 00:50
Ночь с понедельника на вторник в Приморье была прохладной, но уже теплее предыдущей. В среднем температура колеблется от 0 до 15 градусов выше нуля.
Потепление в крае продолжается. Местные жители делятся информацией о погоде в различных районах: утром 24 сентября температура варьируется от +1 до +13 градусов. Везде ночью было прохладно, во многих районах ясно или солнечно, местами туман.
В Кавалерово, Богуславке и Ольге утром термометры показали +1°С. В Лазо и Молодежном: 0…-1°С.
Ситуация с погодой в Приморском крае будет меняться в ближайшие дни: 23 и 24 сентября на регионе будет сказываться влияние антициклона, 25 числа ожидается воздействие теплого сектора циклона, а 26 сентября придет циклон и его фронт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории Приморья встретятся мороз и холод.