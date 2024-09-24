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Posted 24 сентября, 00:48

Published 24 сентября, 00:48

Modified 24 сентября, 00:50

Updated 24 сентября, 00:50

Заморозки перед потеплением пришли в Приморский край

Потепление или заморозки? В Приморье -1, что будет дальше?

24 сентября 2024, 00:48
Фото: Изображение Midjourney

Заморозки перед потеплением пришли в Приморский край

Сюжет
Погода
Во многих районах Приморья по утрам довольно низкие температуры, но в крае уже начинает теплеть. К сожалению, это ненадолго.

Ночь с понедельника на вторник в Приморье была прохладной, но уже теплее предыдущей. В среднем температура колеблется от 0 до 15 градусов выше нуля.

Потепление в крае продолжается. Местные жители делятся информацией о погоде в различных районах: утром 24 сентября температура варьируется от +1 до +13 градусов. Везде ночью было прохладно, во многих районах ясно или солнечно, местами туман.

В Кавалерово, Богуславке и Ольге утром термометры показали +1°С. В Лазо и Молодежном: 0…-1°С.

Ситуация с погодой в Приморском крае будет меняться в ближайшие дни: 23 и 24 сентября на регионе будет сказываться влияние антициклона, 25 числа ожидается воздействие теплого сектора циклона, а 26 сентября придет циклон и его фронт.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории Приморья встретятся мороз и холод.

Ночью -4°С, днем +23°С: мороз и солнце схлестнутся на территории Приморского края
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