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Posted 24 сентября, 06:36

Published 24 сентября, 06:36

Modified 24 сентября, 06:39

Updated 24 сентября, 06:39

Приморье — это по любви: расскажи об идеальном отдыхе в регионе и получи 3 млн рублей

Приморье — это по любви: расскажи об идеальном отдыхе в регионе и получи 3 млн рублей

24 сентября 2024, 06:36
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Конкурс
Нежиться на солнце у моря или взбираться на гору — что выберешь ты? Жителям Приморского края выдалась уникальная возможность — поделиться идеальным отдыхом, да и еще заработать на этом.

Правительство Приморского края решило выяснить, какой отдых является идеальным для населения региона. Местные жители могут рассказать о том, что предпочитают делать в выходные или во время отпуска. Поведать о любимом досуге можно в специальном опросе.

Видео: Правительство Приморского края.

Более того, любители активного времяпровождения могут неплохо обогатиться. Администрация края запустила конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». Участникам необходимо снять видеоролик об увлекательном путешествии по невероятным просторам региона, чтобы попытать удачу и выиграть три миллиона рублей. Об условиях конкурса можно почитать на официальном сайте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальный круглогодичный курорт появится в Хасанском районе Приморья.

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