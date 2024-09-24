Приморье — это по любви: расскажи об идеальном отдыхе в регионе и получи 3 млн рублей

Posted 24 сентября, 06:36
Published 24 сентября, 06:36
Modified 24 сентября, 06:39
Updated 24 сентября, 06:39
Правительство Приморского края решило выяснить, какой отдых является идеальным для населения региона. Местные жители могут рассказать о том, что предпочитают делать в выходные или во время отпуска. Поведать о любимом досуге можно в специальном опросе.
Более того, любители активного времяпровождения могут неплохо обогатиться. Администрация края запустила конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». Участникам необходимо снять видеоролик об увлекательном путешествии по невероятным просторам региона, чтобы попытать удачу и выиграть три миллиона рублей. Об условиях конкурса можно почитать на официальном сайте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальный круглогодичный курорт появится в Хасанском районе Приморья.