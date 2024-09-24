«Забыла куда шла»: знаменитое авто покоряет жителей Владивостока — видео

Posted 23 сентября, 23:34
Published 23 сентября, 23:34
Modified 23 сентября, 23:36
Updated 23 сентября, 23:36
Японский автопром зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, как надежный производитель транспорта. Не секрет, что большая часть приморцев предпочитает машины родом из страны восходящего солнца.
К слову, азиатские модели — это не только надежность и качество, но и драйв. Многие любители дрифта выбирают JDM-машины (авто японского производства — прим. ред.) для того, чтобы разъезжать по ночным улицам краевой столицы.
Проспект красоты частенько «усыпан» тюнингованными «красотками», которые смотрятся дерзко не только под покровом ночи. Ранним утром спорткары тоже приковывают взгляды горожан.
Одна из таких попала на камеру жительницы Владивостока. Авто с дорогостоящим «апгрейдом» привлекло внимание девушки и неспроста. Ведь хозяин данной машины заморочился даже с дисками, которые смотрятся, как минимум, необычно.
Важно отметить, что, судя по информации в социальных сетях, данный транспорт является местной знаменитостью. Он нередко красуется на владивостокских выставках.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что любители дрифта устраивают «недоброе» утро для горожан дальневосточной столицы.